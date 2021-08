Mi sexóloga favorita\ Hablemos de tríos

Hace unos días me preguntaban: “¿Alguna recomendación para mi primer trío?”. Y sí, de hecho, tengo varias. Así que guarda este texto, tómale foto o arranca la página pa’ que no se te vayan a perder y tengas claro qué hacer si te animas a vivir esta experiencia.

¿QUÉ SÍ? Mucha, harta, toda la comunicación del mundo. Es importantísimo hablar de lo que esperan, lo que les asusta, lo que no les gustaría que pasara, cómo se sienten ante la idea, cómo se sintieron al momento de hacerlo y cómo están después de haberlo hecho. Reglas. Es decir, qué sí está permitido con la tercera persona invitada. ¿Se valen besos, sexo oral, anal, palabras románticas o sucias?

En fin, necesitan ser MUY honestos y claros con relación a qué sí está permitido y, por lo tanto, qué no se vale. La fiesta se puede acabar, y está bien. Sí, si en cualquier momento alguno de ustedes o la tercera persona se sienten incómodos y quieren parar, en ese preciso momento se para, sin importar en qué estén. Con todo y pena, es importante alzar la voz y decir “NO” si ya no está bien para cualquiera de los involucrados.

¿QUÉ NO? Presionar. Prohibido presionar a tu pareja o acceder sólo porque te estás sintiendo presionada(o) por ella. Necesita ser algo que cada parte involucrada decida porque así lo quiere y es una experiencia que realmente quiere vivir. Chantajear. Tache, no se vale aplicar el chantaje emocional para que alguno de los involucrados acepte. Si te amenaza con terminar la relación… ahí no es.

Darle gusto a costa tuya. Muchas veces no tiene que ver con la otra persona, sino con nosotro(a)s mismo(a)s y nuestra baja autoestima haciendo de las suyas. Quizá siento que lo(la) voy a perder y “me obligo” a hacer algo que no está bien para mí. Se vale dar gusto, siempre y cuando también sea algo que funcione para nosotro(a)s.

En función de relación, el trío más común es el de una pareja romántica (es decir, vinculada sexual y afectivamente) y una persona extra. Piensen bien a quién quieren invitar y cómo sería más disfrutable para ustedes: ¿con un(a) amigo(a), con alguien conocido pero no cercano, con un(a) completo(a) desconocido(a) o con alguien a quien le paguen por sus servicios sexuales? No hay una opción mejor que otra, hay la que funciona para ustedes.

DATO CURIOSO

¿Sabías que los tríos más comunes son los de tres hombres? De ahí le sigue el de dos mujeres y un hombre. Abajito está el de dos hombres y una mujer, y finalmente, en último lugar, el trío menos popular es el de tres mujeres.

