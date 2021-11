Mi sexóloga favorita\ El poder de la elección

Elegir tiene una parte feíta y una muy linda. La parte feíta es que necesitamos renunciar a victimizarnos; si optamos por ello también viene la responsabilidad de la elección que hayamos hecho, y eso a muchas personas, nos pesa, nos asusta o simplemente nos disgusta porque ya no hay a qué o a quién echarle la culpa. Por otro lado, la parte linda es que nos vuelve libres. Sí, libres para pensar, actuar, sentir y actuar desde nuestra voluntad y determinación; nos hace seres activos de nuestra vida y experiencias diarias. De esta forma, estamos al frente de nuestra vida, siendo protagonistas de ella.

¿QUÉ TIENE QUE VER CON NUESTRA VIDA SEXUAL? ¡TODO! ¿CUÁNTAS VECES TE HAS QUEJADO DE QUE NO TIENES LA VIDA SEXUAL QUE DESEAS O QUE TE GUSTARÍA? Cuántas veces has apuntando el dedo hacia una situación o persona, diciéndote que por eso no sientes placer o no alcanzas el orgasmo. No le toca a la vida ni a nadie más que a ti, hacerse cargo de tu persona y de lo que quieres o no quieres, y esto incluye -por supuesto- tu vida sexual. Si deseas vivir la existencia que siempre has soñado, hazte cargo de que llegue. Te toca a ti tomar las decisiones pertinentes. SI ELIJO: •Sé que soy responsable de todo lo que ocurre en mi vida, para bien o para mal.

•Me hago cargo del resultado de mis acciones y decisiones.

•Me siento a gusto con mi vida. SI PREFIERO NO ELEGIR:

•No soy responsable de nada. Todo “me sucede” y todos “me hacen”…, soy la víctima por excelencia •Siempre alguien más tiene la culpa de lo que me sucede.

•Me quejo todo el tiempo de lo que no funciona, de lo que no tengo, de lo que me gustaría hacer, etcétera. Sabernos parte activa de nuestra vida y hacernos cargo de nuestra capacidad y de nuestro poder de elección nos acerca a la vida que deseamos. Si esto lo enfocamos en el terreno sexual, las preguntas se vuelven obvias:

•¿Cómo es la sexualidad que me gustaría vivir?

•¿Cómo es la sexualidad que vivo?

•¿De qué forma(s) yo he contribuido y he construido esta sexualidad?

•¿Qué necesito hacer para construir la que quiero? Hazte las preguntas y ve contestándolas… cuando termines, tendrás un claro step by step de qué ir haciendo. Si te atoras, escríbeme o búscame en las redes sociales y desatoramos lo que esté atravesado

PARA TENER EN CUENTA Según algunas corrientes psicológicas, no somos responsables al ciento por ciento de TODA nuestra frustración, pero SÍ de una buena parte. De lo que sí somos completamente encargados es de su mantenimiento, ya que está en nuestras manos hacer algo distinto, pedir apoyo, decidir, implementar cambios, etcétera.

Paso a pasito, la responsabilidad no se construye de un día para otro. La irás construyendo. Empieza por decisiones pequeñas hasta que, casi sin darte cuenta, estarás decidiendo todo lo que tiene que ver contigo y haciéndote cargo de ti. Nadie dijo que tomar tu vida en tus manos fuera fácil.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!