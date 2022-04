"¡Me casaría con Eduin Caz!": Arath Arceo, de Banda Rancho Viejo se confiesa en exclusiva

Una de las figuras más jóvenes de la banda sinaloense es nuestro querido Arath Arceo, quien con tan sólo 19 años ya forma parte de una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano. El vocalista de la Banda Rancho Viejo se ha ganado el corazón de miles de fanáticas en todo el continente; además de su gran voz y atractivo físico, su corta edad ha encajado perfecto en la organización de Julio Aramburo, y ha servido para conquistar a un público más joven, completamente familiarizado con las plataformas digitales, las descargas y las redes sociales, herramientas que fortalecen la trayectoria de la agrupación.

El cantante originario de Mérida, Yucatán, tiene bien claro lo difícil que es ganarse un lugar en esta carrera, pero está decidido a darlo todo para ser reconocido en la industria musical. Su gran voz y buena vibra lo convierten en un joven sumamente sociable, lo que ha servido para su rápida adaptación a esta difícil y competida profesión. Me dio gusto platicar con Arath, quien me confesó no tener demasiadas experiencias en la intimidad, pero contestó con emoción estas preguntas picantes.

¿Qué es lo que te gusta de una mujer? Sus ojos, su sonrisa y sus labios. Eso es en lo primero que me fijo cuando veo a una mujer.

¿Te han ofrecido dinero a cambio de tener sexo? Sinceramente nunca me han ofrecido dinero. Te voy a decir qué es lo que sí me han ofrecido: papeles (risas). Es que vamos mucho de gira a Estados Unidos, y ahí me ha tocado que mujeres me ofrezcan sacarme mis papeles de la Unión Americana.

¿Cuál fue la fantasía sexual que cumpliste recientemente? Según recuerdo, chupar un pie en el acto (risas). Es otra de las cosas que más me gustan de las mujeres: sus pies. Me gusta que los tengan muy cuidaditos, que se les vean bonitos. ¿Quién es tu amor platónico? Tengo varios, pero a la que más busco en redes y he googleado es a Samadhi Zendejas, así que seguramente ella es la que ocupa el primer lugar (risas).

¿Algún hombre ha intentado ligarte? Claro, me ha pasado, pero respeto las preferencias sexuales; tengo amigos y primos gays y nos llevamos increíble, pero cuando algún hombre me ha querido ligar, pongo límites. Me he conducido con respeto.

¿Qué es lo que nunca harías aunque te pagaran? Hacerle daño a alguien, lastimar a alguna persona físicamente sería algo que no me atrevería. Me pongo a pensar si la situación fuera al revés, no me gustaría que me lastimaran a mí o a alguien de mi familia.

¿Te has peleado a golpes? Claro, yo era el rey de los golpes en la primaria y en la secundaria (risas). Siempre me la pasaba con reportes y en la dirección de la escuela por pelearme. Obviamente es algo que hacía en la infancia, porque ahorita no ha pasado nada con nadie, y espero que no pase, porque no me gustan los problemas.

¿Qué es lo más atrevido que te han enviado en redes sociales? Me ha tocado que tanto hombres como mujeres me envíen el famoso pack. No respondo nada, simplemente ignoro ese tipo de mensajes; creo que lo hacen para ver si uno contesta más fácil. Sí me ha tocado ver miembros masculinos y cuerpos femeninos (risas).

¿Te han cachado teniendo sexo? Nunca; trato de ser muy discreto en la intimidad. Nunca me expongo, porque debe ser algo muy vergonzoso; soy muy cuidadoso en ese sentido.

¿Te han hecho alguna escena de celos? Nunca me ha pasado, por raro que parezca; o sea, sí me han reclamado por celos, pero en privado, lo normal. Hasta el momento nada en público, y espero que nunca me pase (risas).

Entre César Navarro, Virlán García y Eduin Caz, ¿a quién besas, a quién escondes y con quién te casas? ¡Esa pregunta está buena! (risas). Yo creo que escondo a Virlán, a quien no tengo el gusto de conocer; beso a mi carnal César, porque es al que más conozco, y me caso con Eduin Caz, ¡así de fácil! (risas).