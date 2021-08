Mapachismeando\ Mike Miramontes de Banda La Fugitiva le echa el ojo a Galilea Montijo

Si existe un joven con una voz espectacular y canciones cortavenas, es sin duda Mike Miramontes, que hoy ha decidido aventurarse a iniciar su propia agrupación llamada Banda La Fugitiva. Este cantautor tapatío se ha ganado el respeto de todos, pues además de ser emprendedor en la música, tiene su propio restaurante de mariscos, el cual ha sido un gran sustento a falta de conciertos durante el tiempo de pandemia.

Amado por la gran mayoría y envidiado por unos cuantos, Mike se sacude siempre las malas vibras y no permite que nada lo desenfoque de ese sueño que ha perseguido desde niño. Hoy platicamos con él y nos contó cosas que seguro desconocías de su vida.

¿Qué cambiarías de tu apariencia física? "Me hubiera gustado ser un poco más alto y que mi piel no fuera tan delicada, ya que me gustan los tatuajes, pero por mi tipo de piel no puedo tatuarme.

¿Con quién te acostarías más de una vez? Pues yo tengo una fascinación elevadísima por Galilea Montijo de toda la vida, me encanta desde que tengo uso de razón; ya me la he topado en más de tres ocasiones en Televisa y me vuelve loco. Creo que con ella, sin duda.

¿Qué artista te cae mal? "Cuando estaba en mi anterior agrupación (La Imponente Vientos de Jalisco) invitamos un día a cantar al señor Roberto Junior, y se subió al escenario más a hue… que de ganas. Traía una jeta y una arrogancia superfea, muy mala vibra. En ese momento no me cayó tan bien.

¿A qué edad perdiste la virginidad? "Pues fíjate que ya estaba grande, la perdí a los 18 años. Los hombres por lo regular la pierden antes, pero no me arrepiento, a mí me gustó (risas).

¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? "No sé, la verdad, no soy una persona muy dotada físicamente, incluso soy muy flaco. Pero me gusta mucho mi nariz, y a mucha gente también le ha llegado a gustar.

¿Qué es lo que nunca permitirías que te hicieran en la cama? "Fíjate que soy una persona muy cosquilluda, si quieren empezar a picarme las costillas o a hacer cosquillas, eso me pone de malas y ahí se acabó la acción. Tampoco me gustaría que me metieran el dedo (risas). Tengo amigos a los que sí les gusta, pero a mí no.

¿Te gusta el sexo intenso o tranquilo? "De los dos, me encanta el sexo rico y dulce, besar el cuello y decirle palabras bonitas a mi mujer. Pero cuando me aloco, me gusta el sexo duro, me encanta dar nalgadas, jalar el pelo, morder... de todo. Ya me prendí con la pregunta (risas).

¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en el escenario? "Recuerdo que fue un 11 de abril en Querétaro, que por cierto era día de mi cumpleaños. Me estaba haciendo del baño durante un show y le pedí a la banda que se aventara un son para poder correr al baño. Bajé del escenario y no encontré dónde hacer; la verdad, no aguanté y me hice en la ropa, fue muy penoso, pero así me tuve que aventar todo el show.

¿Alguna vez has usado una app de citas? "La verdad, no, nunca. Yo creo que no es necesario descargar una aplicación de esas. Hasta con las redes sociales básicas puedes hacer lodo (risas).

¿A quién no soportas escuchar cantar? "No me gusta para nada Bad Bunny, ni tantito. Aparte, me da mucho coraje que en algún momento haya ganado como “Compositor del año”, cuando sus temas son muy groseros y violentos. La verdad, no me gusta.

Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? "No cambiaría absolutamente nada. Ya no tengo a mis padres conmigo, pero en su momento tuve la fortuna de despedirme, los disfruté a los dos como no te imaginas, por eso no me arrepiento de nada, lo que he vivido es algo muy bonito y así tenía que pasar; no cambiaría nada.

