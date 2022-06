Luego de un letargo, resurgen las telenovelas en Televisa

No se pueden perder el estreno de la telenovela Mujer de nadie, hoy, a las 21.30 horas, por las estrellas. La van a disfrutar mucho por su argumento meloso que conjuga el poder y el amor con un toque de algunos pecados capitales: lujuria y avaricia. Es producida por Giselle González, quien reaparece luego de dos años de ausencia.

NOS PICÓ LA CURIOSIDAD

La productora invitó a algunos compañeros periodistas a ver el arranque de su telenovela: Shanik Berman, Gilberto Barrera, director de TVyNovelas, y a su servidor. Luego de convivir con los protagonistas (Livia Brito, Marcus Ornellas, Arap Bethke, Cynthia Klitbo y Azela Robinson), nos presentaron en primicia el primer capítulo que nos dejó con ganas de seguir viendo el resto.

BUEN ELENCO Está muy bien equilibrado con dos primeras actrices: Cynthia Klitbo y Azela Robinson; la heroína Livia Brito: bella, alta, en fin... La manzana que todos quieren probar, y dos galanes que serán el eje central: Arap Bethke y Marcus Ornellas, este último hablando sin acento alguno, y Francisco Pizaña, que viene de teatro y encarna un villano impactante, odias a su personaje. Me recordó al actor Carlos López Moctezuma en la película Río escondido (1948), cacique del pueblo que quiere abusar de la bella e indefensa maestra rural interpretada por María Félix.

CHARLANDO

La proyección del primer capítulo fue en una casona porfiriana de San Ángel que sirve de locación a la historia; es hermosa, con pinturas impresionantes de Maximiliano y Carlota, y Napoleón, además de una capilla propia custodiada por la Virgen del Carmen, a donde va a rezar la dueña de ese museo. Intercambiamos algunas palabras con mi querida Cynthia Klitbo, que hace años, durante una entrega de Premios TVyNovelas, cuando yo dirigía esta amada revista, me presentó a un joven actor cubano, pleno de avidez, de triunfo: Francisco Gattorno. Saludé a Livia Brito, de quien sólo pude disfrutar su sonrisa, porque llegué tarde. Azela Robinson, de gran personalidad, bella, se presentó conmigo: “Soy Azela”. Si yo no conociera a esta primerísima actriz, nada tendría qué hacer en el medio periodístico. Marcus Ornellas, casado con Ariadne Díaz, brasileño de nacimiento, criado en Chile. Me dice que está tramitando naturalizarse mexicano. Podría ser el futuro galán de moda.

“SOMOS UNA FAMILIA” Con la productora Giselle González comentamos el resurgimiento de las telenovelas. Me dijo: “Somos como una gran familia”, refiriéndose a todos los que integran esta Fábrica de Sueños que ahora resurge con la mano maestra de Jorge Eduardo Murguía, vicepresidente de Producción y Contenidos de Televisa, que retomó el producto que le dio fama mundial a México y fue modelo de países como Turquía, Croacia, Colombia, Chile, Venezuela, España y China, por citar algunos, y que desde 1978 abrió el mercado internacional de las lágrimas y el entretenimiento con Los ricos también lloran, que está cumpliendo 40 años de exportar el talento mexicano.

CON SENTIDO COMÚN Durante muchos años, Jorge Eduardo fue un alto ejecutivo en las finanzas de Televisa, pero es un hombre de gran sensibilidad y sentido común para revaluar el género del melodrama. Sabe bien que si Televisa lo inventó no había que apartarse del género, como sucedió en años anteriores: teniendo la clave del éxito en la telenovelas, buscaba descubrir el hilo negro. Hoy vemos el auge de la telenovela, invento de Televisa, rumbo a su trono.

Jorge Eduardo mueve su equipo de trabajo, y así hemos visto productores que cobraban sin producir, no porque ellos quisieran, sino porque estaban archivados, como Salvador Mejía, Nacho Sada, Giselle González, y se estimuló a las producciones de éxito probado como Juntos, el corazón nunca se equivoca, Mi marido tiene familia, Una familia con suerte, La herencia; Vencer el desamor y Vencer el miedo, de Rosy Ocampo, Mi fortuna, La desalmada, Te doy la vida e Imperio de mentiras, por citar algunas, como ejemplo de que Jorge Eduardo le apuesta a las telenovelas.