Las 8 preguntas de Jessie Cervantes a... Danna Paola: "Compuse 'Mía' tomando vino"

Ser estrella trae consigo gran carga de responsabilidad y un enorme orgullo para el país que el artista representa, y no es para menos... En la escena de la música existen artistas como Danna Paola que representan este arte de la mejor manera, poniendo en alto el nombre de México alrededor del mundo. Es por ello que, en mis ocho preguntas, la cantante nos habla de Mía, su nuevo tema, y del proceso creativo que la ha llevado a alcanzar sus sueños.

1 ¿Cómo está Danna Paola? "Muy orgullosa y feliz; es un placer inmenso entregarme a mi público de México y América Latina. Eso me llena de felicidad, y además estoy ilusionada con el nuevo tema que traigo.

2 ¿Qué tan orgullosa te sientes de ser una de las estrellas más importantes del mundo de habla hispana y de las que México ha visto nacer? "Mucho, porque miro atrás, cuando empezaba. Las ganas que sigo teniendo, más el amor por lo que hago, me han llevado a donde estoy. Estas ganas de seguir siendo auténtica son las que hoy en día me ayudan a crecer, a aprender, a seguir ilusionándome... Me siento muy orgullosa de seguir aprendiendo, madurando y saber que puedo hacerlo con mi música, mis letras, con mi proyecto... Son de esas pequeñas cosas que te hacen sentir de esa forma.

3 ¿Cuánto cambian los sueños conforme vas creciendo como artista? "Evolucionan. Como ser humano, una nunca es la misma persona conforme pasan los días; yo no me siento la misma persona, y todos los sueños van de la mano con esa evolución personal. El sueño siempre es querer llegar más lejos, y quiero lograr más, experimentando hasta donde pueda llegar. La música para mí es esta necesidad de seguir aprendiendo y conquistar al público con mis letras. Los sueños son un momento de retrospectiva; todo es cuestión de amor propio.

4 Admiro a los artistas de hoy porque, con la vorágine de las redes sociales, les vino un trabajo 24/7. Yo los veo y me pregunto: ¿a qué hora duermen y a que hora viven? Tienen que subir muchísimo contenido. ¿A qué hora vive Danna Paola? "Es un todo. Yo aprendí algo importante en la pandemia: el balance. Siempre fui muy workaholic (adicta al trabajo), llevo 21 años trabajando. Mi carrera siempre fue mi motivo principal; sí pensaba en mi vida personal y en mi familia, pero mi trabajo siempre estaba antes que todo. La pandemia fue mi momento de retrospectiva en el que me pregunté qué era lo que quería y dónde estaba parada. Comencé entonces a cuidar mis relaciones personales, mis amigos, mi familia y sobre todo ese amor propio del que tanto se habla y que es muy importante. Para mí fue muy fuerte recibir este golpe de realidad, empezar a trabajar en mí y darme la oportunidad de tener tiempo, porque la música es 24/7. Aunque estemos volviendo de a poco a la normalidad, ya me doy mis tiempos y hay veces que no respondo el teléfono. Es importante darse esos balances en la vida.

5 ¿Te ha pasado que de repente te vuelves trending topic y no entiendes la razón? "¡Me pasa seguido! Soy una víctima total de las redes sociales; me encanta TikTok, estar viendo qué hacen mis fans en Twitter y todo. Lo malo es que de repente una, sin querer, se envuelve en este mundo y se vuelve muy tóxico. Se trata de darte tus detox (desintoxicaciones) y entender que las redes sociales son herramientas de trabajo, un método de diversión, y me la paso genial. Sobre todo, son una herramienta de comunicación en el mundo entero y una responsabilidad muy grande.

6 Hay artistas que perdieron el espíritu del fan, y tú aún lo conservas después de tantos años. ¿Es importante para ti? "Es muy valioso, son lo más importante de mi carrera; gracias a ellos estoy en donde estoy, y gracias también a los medios, pero el fanbase (club de fans) de un artista es su reflejo, ellos son mi espejo. Todo lo que ellos hacen durante el día, apoyarme y escuchar lo que hago, compartir consejos de madrugada por Twitter, para mí es muy importante, crear una relación más cercana a ellos y un núcleo muy fuerte, porque con ellos me siento cobijada. Son como mi escudo, mi army (ejército)... Para mí son superimportantes. Aunque al final del día mi crítico soy yo misma, ellos para mí lo traen todo; ese sentido de aprobación me hace sentir cercana y espero cómo van a reaccionar. Es muy especial.

7 ¿Qué nos puedes decir de Mía? "Esta canción nació en un momento bien raro... Venía de un bloqueo mental, porque lancé KO y fue un momento muy personal, hasta me sirvió como terapia. Me drené tanto, que tuve un bloqueo y me saturé, porque llegó un momento en el que ya no podía componer y me sentía frustrada. Pero una noche, tomando un vino, empecé a componer y salió esta maravilla; me pude acercar a esta parte interna del pop, y quiero rescatarlo porque ese fue mi nacimiento. También habla de cómo sudé La tusa, y después de eso sigue Mía. De eso trata la vida.

8 ¿Qué viene para Danna Paola en lo que resta del 2021? "Mucha música; seguir haciendo de la música una terapia, tanto para mí como para la gente que me escucha, que podamos dejar fluir los sentimientos a través de este arte, y con la fe puesta en que pronto podamos dar shows en México. Creo que ningún artista ha perdido la esperanza, y entonces, ahí estamos al pie del cañón y ansiosa de poder volver a girar en mi país y traerle a mi público estas canciones que ha abrazado.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!