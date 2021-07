La última palabra\ Top 7 de Sergio Mayer (De estafas a tráfico de influencias)

Indudablemente, el nombre de Sergio Mayer representa la más triste y deplorable historia del medio artístico, empresarial y político de México: un “cantante” que NUNCA HA CANTADO; un “actor” que no tiene ni idea de lo que es actuar; un “empresario” que se levanta el cuello autonombrándose así y que no se responsabiliza de las tragedias que él mismo provoca, y un “político” que no cumple para lo que fue electo, pero practica el tráfico de influencias. Este es el TOP 7 de Mayer.

1. Estafaba en Garibaldi

Todos sabemos que por años este señor formó parte del grupo Garibaldi, y él mismo reconoce que nunca ha sabido cantar. Sí le cobraban al público para ver a un grupo que cantaba y él no lo hacía; a eso yo le llamo ESTAFA.

2. Accidente por su imprudencia (se negó a indemnizar)

La madrugada del 5 de septiembre de 2005 se registró un tremendo accidente en la vía rápida llamada Periférico. La historia es que Sergio Mayer pretendía grabar un video con los integrantes del grupo Sólo para mujeres, motivo por el cual los llamó, los puso a circular en esta vía rápida a una velocidad de 20 kilómetros por hora, SIN PERMISO para grabar y sin ningún tipo de protección, ni siquiera casco. Desafortunadamente, un vehículo que iba a exceso de velocidad entró al Periférico y se topó con el grupo de motociclistas y los arrolló. Murió el actor Edgar Ponce por el golpe recibido, otros dos integrantes salieron lesionados . Sergio Mayer, quien ordenó este video y que circularan sin casco, NO obtuvo permisos por parte de las autoridades. A casi 16 años de distancia, a la fecha no ha indemnizado a la familia de Ponce, quien murió trabajando para Mayer. El pretexto es que no tenían contrato.

3. Película producida para el crimen organizado

Hace 11 años se grabó una película llamada Crónicas de un narco, biografía del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”. Trascendió que uno de los productores fue Sergio Mayer, y que fue el mismo delincuente quien pagó 200 mil dólares para llevar su vida a la pantalla. También se acusó a Sergio de llevar sexoservidoras a las casas de los hijos de Marta Sahagún, cuando Vicente Fox era Presidente. Al momento, Sergio Mayer no lo ha desmentido.

4. ¿Las regalías de José José o las limosnas?

Ante la muerte del Príncipe de la Canción, trascendió que era Mayer quien cobraba parte de las regalías del cantante por concepto de su explotación en la red YouTube. Por supuesto que este señor lo ha negado, pero son José Joel, hijo del artista, y Laura Núñez, quien fue su brazo derecho los últimos 18 años de vida, quienes lo aseguran. Al respecto, Mayer declaró en mi programa que él le “regalaba” dinero el Príncipe, y eso se entiende como que le daba una limosna. Me parece más que patético. Tengo testimonios de Monique Cardona, hermana mayor de Sarita Sosa, donde se asegura que sí existen los contratos entre ellos para que Sergio cobrara regalías, pero que existen cláusulas de confidencialidad. ¿Cómo ven?

5. Con un acusado de pornografía infantil

Mucha relevancia tomó el hecho de que el diputado federal, encargado del cine y la cultura en México, estuviera en una pachanga con música y demás de un señor llamado Naasón Joaquín García, líder de una religión denominada La Luz del Mundo, que a los pocos días fue acusado y detenido por pornografía infantil. Y ahí estaba este señor subiendo historias en sus redes sociales.

6. "Soy saxofonista"

En su intento desesperado de figurar como hombre bueno, lleno de bondad y que ayuda a todo el mundo, en mi programa de televisión, Sergio declaró que él realiza muchas labores altruistas que nadie conocemos, como que él ayudó –palabras textuales– a “la violinista que le desfiguraron la cara en Oaxaca”. Al otro día fue la misma Elena Ríos, esta joven agredida con ácido en el rostro, quien subió un mensaje de Twitter diciendo que no lo conocía, y que si fuera verdad, por lo menos sabría que ella es saxofonista, no violinista.

7. Tráfico de influencias

No sé si alguna de las pocas propuestas que mandó Mayer a la Cámara de Diputados tuvo eco, pero lo que sí, es que anduvo de metiche en diferentes procesos legales, queriendo limpiar su imagen después de lo mal que quedó con lo de José José, el pornógrafo infantil y demás temas. Se metió a “ayudar” a Alexa Parra, organizando conferencias de prensa, llegando a la Fiscalía a presionar a los MP y jueces a todas luces, hasta que logró que vincularan a proceso con un montón de irregularidades al actor Héctor Parra.

MORALEJA... México: hay que despertar cuando alguien que dice cantar, no lo hace; cuando alguien que se vende como empresario y productor sólo es un farsante, y cuando un “servidor público” es como este señor. Es momento de ponerle un alto.