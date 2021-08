La última palabra\ Los famosos que no se modernizan

Puedo entender todo lo que me digan: que los tiempos pasados fueron mejores y lo que quieran; incluso estoy de acuerdo, si ustedes gustan, pero es un hecho que el mundo ha cambiado, y lo que ayer era un chiste, un detallito, hoy es una ofensa, incluso un delito. Sin lugar a dudas, las nuevas generaciones, que muchos llaman “de cristal”, han marcado la pauta a seguir en cuanto a los temas del comportamiento social.



MANUEL JOSÉ NO ACEPTA EL ADN

¿Qué puede haber más atrasado que un hombre que no acepta el resultado de pruebas genéticas de paternidad (ADN)? Sí, hablo de Manuel José, imitador colombiano que pretendió engañar a la gente pregonando ser hijo de José José y el examen de ADN lo desmintió. Después le apareció un hijo que engendró con Adriana Arbeláez, y durante cuatro años se negó a someterse a la prueba de paternidad, escudándose en guaruras, corriendo, escondiéndose... Finalmente se logró, y como era de esperarse, resultó que el pequeño sí es su hijo. Bueno, pues aunque usted no lo crea, no lo acepta, y hasta dice que la Fiscalía del Estado de México miente. Antes podían engañar a la gente diciendo que eran hijos de alguien, siendo que no lo eran, pero ahora no pasa eso. Es un mensaje para Manuel José.

LALO MORA... "EL TODAS MÍAS"

Las épocas de los señores que creen que pueden con todas y hacer lo que se les da la gana con las mujeres son del muy ayer, pero al parecer, esta importante figura de la música norteña no lo sabe, nadie le ha avisado. Quienes lo han seguido por años dicen que él acostumbra besar en la boca a las mujeres en sus shows, pero recientemente circuló un video donde se le ve sentado en su camioneta, besando y manoseando a distintas mujeres que se le acercaban. Es inaceptable, y lo peor es lo que Lalo dijo: “No me arrepiento. Lo seguiré haciendo porque soy hombre y me encantan las mujeres”. ¿Así o más retrógrado?

JULIÁN GIL INSULTA A MUJERES PÚBLICAMENTE

Es inaceptable, aunque fuera en privado. Sucede que, a raíz de los comentarios de Eugenio Derbez (en el sentido de que apoyaba a Julián Gil porque vivió una situación similar hace 25 años con su hijo José Eduardo), le dio “valor” de publicar en redes sociales lo siguiente ante una foto de Victoria Ruffo con Marjorie de Sousa: “Asco. Dios las hace y ellas se juntan”. Entiendo que tenga problemas con Marjorie por no dejarle ver a su hijo Matías, pero ¿por qué el ataque a Victoria Ruffo?, gran actriz, reina de las telenovelas a nivel mundial, y también Primera Dama de Hidalgo. No sé si el señor Gil esté acostumbrado a utilizar las redes para atacar a las mujeres, pero meterse con alguien que ni lo pela ni le contesta y quizá ni lo conoce, me parece de un machismo pasado de moda.

“QUE ME MANTENGAN A MI MAMI Y A MÍ”: AÍDA PIERCE

Aída Pierce

Claro que es muy romántico que un caballero de la mesa redonda, montado en su caballo y quizás hasta usando mallitas pegadas al cuerpo, me rescate de la torre donde me tienen encerrada y me lleve a vivir al castillo encantado y seamos felices para toda la vida. Ese es el sueño de muchas mujeres, pero la realidad es muy distinta. La comediante ha terminado más de una relación porque su idea es que el señor que la conquiste la saque de trabajar, porque ella ya no quiere hacerlo. Sólo desea dedicarse a su hombre... Y eso no es todo. Además de solicitar un buen nivel de vida, su pretensión principal es que se lleven a su mamita, de 96 años, a vivir con ellos y le paguen cuidadoras. Perdón, pero lo veo complicadísimo; no imposible, pero sí difícil. Los tiempos actuales no obedecen a ese tipo de acciones, pues hoy por hoy, tanto hombre como mujer, trabajan y comparten responsabilidades.

ENRIQUE GUZMÁN SIGUE AMENAZANDO

A sus casi 80 años, Enrique Guzmán cree que seguimos viviendo en la época de los que eran sus amigos: los comandantes de la policía que lo protegían, le daban credenciales para utilizar armas y podía impunemente sacar la pistola en lugares públicos y amenazar y amedrentar a quien le viniera en gana. Tan lo cree, que recientemente, luego de las escalofriantes y contundentes acusaciones de su nieta Frida Sofía, en el sentido de que la manoseaba morbosamente desde que ella tenía cinco años, apareció en televisión nacional amenazando a un servidor con que me iba a romper el hocico, si es que me alcanzaba, porque yo estaba muy chaparro. Pongan que sí lo estoy, ¿pero la amenaza qué? ¿Acaso el rockanrolero no sabe que vivimos en un estado de derecho donde es un delito amenazar, manosear a una menor de edad y andar armado?

MARCOS VALDÉS DICE TÍO A LA TÍA

Es sabido por todos que quien fuera el compositor Felipe Gil decidió hace más de una década cambiar su género e identidad y llamarse Felicia Garza. Ella incluso es una señora de pies a cabeza, habla como mujer, viste como mujer, se mueve como tal, se cambió el nombre legalmente... Es decir, es UNA MUJER. Sabiendo todo lo anterior, su sobrino, Marcos Valdés, frecuentemente se refiere a ella como su tío Felipe. Debe entender que los tiempos han cambiado, que están permitidos los matrimonios entre personas del mismo sexo y también el cambio o reasignación del mismo por diferentes motivos, y es inaceptable que siga llamando “tío” a su tía. Son cambios importantes.

MORALEJA: No puedo decirles que se actualicen porque yo quiera, sino para evitarles un problema real, que puede ir desde el desprecio generalizado hasta la cárcel.

