La Última Palabra\ "Nada paga lo que me hicieron": Frida Sofía

Fue en abril pasado cuando Frida Sofía Guzmán Pinal (todavía se apellida así) declaró, en una terraza de Midtown, en Miami, Florida, lo que asegura haber vivido en su infancia a manos de su abuelo materno, Enrique Guzmán, y su madre, Alejandra Guzmán. Confiesa que el primero siempre le dio miedo; dice que es un señor asqueroso, que abusó de ella, y con lágrimas declaró que la manoseaba desde los cinco años, hasta que se fue a vivir a Estados Unidos, ya que la quisieron secuestrar.

Por otro lado, declaró que nunca tuvo una madre, pues Alejandra siempre fue la estrella sobre los escenarios, pero nunca se preocupó por ella: si hacía la tarea, si iba a la escuela o no... Y lo peor es que confiesa haber perdido la virginidad en uno de los reventones interminables organizado después de un show de su madre, y en los cuales los hombres la manoseaban desde los 10 años, y cuando tenía 11, la violaron. Así de tremenda su declaración.

¿QUÉ HA PASADO DESDE ESA ENTREVISTA?

La reacción del rockanrolero, como lo esperábamos, fue de lo más violenta en contra de su nieta y también en contra de quien realizó la entrevista (un servidor). La invitó a que lo demandara para demostrarle que mentía; dijo que seguro estaba por lanzar un disco, que dejara de mezclar ansiolíticos con alcohol, que lo hacía porque pretendía extorsionar a la familia, ya que Alejandra ya no le daba dinero. ¿Notaron alguna intención de llegar a una conciliación? ¿Notaron algún arrepentimiento? Yo no. Por su parte, el siguiente fin de semana, Alejandra Guzmán grabó un video desestimando y desacreditando a su única hija, y declarando que metía las manos al fuego por su padre. Todos de inmediato preguntamos: “¿Y la hija? ¿Y la víctima?”. Seguramente fue muy fuerte para Frida ver que su madre desestimaba de un plumazo todo lo que ella asegura haber vivido.

DEMANDAS Y CONTRADEMANDAS

Enrique Guzmán fue el primero en demandar a su propia nieta, Frida Sofía, por violencia intrafamiliar; también me denunció a mí penalmente. El proceso contra Frida va caminando; el mío ya lo desestimaron porque no hay materia ni delito qué perseguir. Frida se tardó casi tres meses en denunciar penalmente a su abuelo, pero sí lo hizo por abuso sexual. La denuncia va caminando.

Se preguntarán: ¿por qué tardó casi 90 días en presentar la denuncia? La respuesta es: citaron como testigos a gente que trabajó en su casa cuando era niña, personas que conocieran la agresividad de su abuelo, conocidos de su mamá y abuelo, además de exámenes psicológicos. Estos últimos muy importantes, pues Alejandra asegura que su hija tiene un desequilibrio emocional importante y personalidad al límite. Frida Sofía asegura que se trata de una patraña más de su madre, mientras que el abuelo asegura que habla así porque quiere extorsionarlos.

"JAMÁS ACEPTARÍA DINERO"

Luego de que una publicación asegurara que Frida Sofía negociaba con su mamá y su abuelo para quitar la denuncia a cambio de un departamento, una camioneta nueva y una mensualidad, me comuniqué con su abogado, Xavier Olea, y él me dijo de forma textual: “Es falso”, pues la denuncia ya está interpuesta en contra de ambos y son delitos que se persiguen de oficio; no es que ahora te denuncio y mañana la quito. Son delitos delicados y que se persiguen de oficio.

Por su parte, hablé también con Frida, y reiteró lo mismo que me dijo desde el día uno de esta demanda: a ella no le interesa ni el dinero ni la fama; esta última nació con ella, y que no ha tenido comunicación con los demandados. Dice que no entiende cómo publican algo así, siendo que hay una denuncia penal en contra de Enrique y Alejandra. Hoy más que nunca me queda claro que Frida Sofía sí llegará hasta las últimas consecuencias.

MORALEJA: Hay gente que vale tanto, que su verdad y sanación no tienen precio; entre ellas, hay que incluir a Frida Sofía.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!