La Última Palabra\ Manuel José: El ADN desmiente al imitador

Antes se decía: “Hijo de mi hija, mi nieto será; hijo de mi hijo, en duda estará”. ¿Se acuerdan? Eso es cosa del pasado; ahora, con los adelantos en materia médica y genética, se puede saber con exactitud si un niño es hijo de alguien. Ya no son necesarios fragmentos de piel o sangre; con tan sólo una muestra de saliva o un simple cabello de dos personas se identifica la paridad de los genes. Así de sencillo. Bueno, pues hay un tema con el señor Brayan Fanier Álvarez Rojas, imitador de José José que se hace llamar Manuel José, con un logotipo muy similar al del Príncipe de la Canción.

Ser imitador de un grande como José José está bien, siempre y cuando te quedes ahí, en el sitio de un imitador o de alguien que tiene voz gemela de otra persona. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero, ¿qué pasa cuando el imitador sale con la ocurrencia de que es hijo del personaje? Eso no es lo peor. Lo peor es que este señor, Manuel José, lleva muchos años afirmando que sí es hijo del cantante mexicano, y como se peina como él, lo imita en gestos, movimientos, tics y demás, uno se va con la finta.

Él asegura que José José fue a su país a dar una serie de conciertos, y como su mamá era admiradora del cantante mexicano, lo fue a ver. Pero como él se emborrachó, lo que era una costumbre, terminó teniendo intimidad con él, pero nunca se enteró y tampoco lo recuerda. Fruto de esa noche de copas nació Brayan Fanier. Lo que me parece extraño es que, si el amor de la vida de esta señora fue José José, ¿por qué no le puso a su hijo Brayan José o José Brayan? No entiendo.

Se hizo un examen genético de ADN, y el resultado fue que NO era hijo de José José, aunque como siempre sucede cuando el resultado no te favorece, argumentó que había trampa, que alguien había pagado para que el resultado no le favoreciera. ¿Quién haría eso? ¿Y quién se prestaría para eso? Entonces cambió su discurso para decir que la herencia la tenía en la garganta, pues Dios lo había hecho idéntico a su padre; es decir, continuaba insistiendo.

Más adelante se dijo que se había “amafiado” con Sarita Sosa para someterse a otro examen genético, pues insiste en ser su hijo. En este ínter ha tenido muchas diferencias con el hijo verdadero de José; hablo de José Joel, a quien llama de forma despectiva “Carmelo”, aunque no lo veo tan despectivo, porque así se llama, mientras que José Joel lo llama “El Brayan” o “El Cachetón”.

Hace algunos años apareció una señora de nombre Adriana Arbeláez, quien desde el día uno aseguró tener un hijo con él. Como este imitador nunca quiso reconocer públicamente esto, ella se vio obligada a demandarlo. El proceso se tardó alrededor de tres años, porque Manuel José no recibía las notificaciones del juzgado, anteponiendo a su equipo de guaruras entre el actuario y él. Finalmente lo notificaron y tuvo que presentarse a la prueba del ADN. Ahí, el niño lo quiso saludar, y una mujer lo cubrió con una tela negra para que el nene de cinco años no lo viera.

Una semana antes del resultado genético, el imitador hizo una transmisión en vivo donde habló pestes de la madre de su hijo, dio a entender que era una buscona; dijo que nunca ha tenido algo qué ver y que eran mentiras de esa señora.

¿Y QUÉ CREEN QUE RESULTÓ? ¡SÍ ES SU HIJO! Eso lo determinó el examen genético- científico del ADN, y lo obligaron a darle sus apellidos y una manutención que se hará retroactiva desde que el niño nació. Lo más impactante es que Brayan Fanier sigue diciendo que duda que el niño sea su hijo. ¿Cómo ven?

MORALEJA: ¿Para qué tanto brinco si el piso está parejo? ¿Para qué tanto show si las pruebas genéticas no se equivocan? Manuel José: no sigas decepcionando al público, sobre todo a las mujeres, porque te has pasado engañándonos o pretendiendo hacerlo.

