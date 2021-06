La Última Palabra \ Famosos que ¡culpan a la prensa por todo!

TEXTO: GUSTAVO ADOLFO INFANTE

Si engañan a su pareja, si se divorcian, si declaran una tontería, si pierden un trabajo, si los despiden, si los golpean, si los asaltan, si se enferman, si engordan, si mienten, si se drogan... Todo, absolutamente todo, es “culpa” de la prensa mexicana. Aquí algunos casos notables...

PEPE AGUILAR E HIJOS ¿Se acuerdan cuando Ángela Aguilar decidió “vetar” a la prensa para no volver a dar entrevistas en los aeropuertos, idea que fue secundada, aplaudida y apoyada por su papá, Pepe Aguilar? Y claro que los “culpables” fuimos nosotros los medios porque, dijeron, tergiversamos sus palabras. ¿Cómo que las tergiversamos?

TOCA BUBIS Y CULPA A LOS MEDIOS ¿Y qué decir de don Vicente Fernández que, luego de tocar no una, sino varias veces los senos de las mujeres que pedían tomarse una foto con él, culpa a los medios? ¿Se acuerdan? Terminó dando una explicación que sólo él entendió: que la culpa era del reportero que lo echó a pelear con Pepe Aguilar por decir que él y Antonio Aguilar no eran tan amigos como presumió. Ese reportero soy yo, y eso pasó hace más de 10 años. Pero los medios fueron “los culpables”.

ODIA LAS POMPAS Fue El Chapo de Sinaloa quien libremente dijo que las mujeres no se daban a respetar, refiriéndose a la imagen de los glúteos de Chiquis Rivera. Esto lo hizo en sus propias redes sociales, y cuando la gente le reclamó su comentario tan misógino y machista, ¿a quién creen que culpó? Exactamente, le atinaron: a la prensa. ¿Como por qué nosotros?

DEMANDA A PERIODISTAS El que sí se voló la barda, como se dice coloquialmente, fue el señor Enrique Guzmán... Luego de una entrevista que me concedió su nieta Frida Sofía, en la que hace graves acusaciones en su contra y en contra de su propia madre, Alejandra Guzmán, el rockanrolero “culpa” al “periodiquero”, como él mismo me llamó, y me denunció penalmente porque dice que yo lo he violentado, hostigado e incitado al odio por parte del público, y solicitó que no me acercara ni a su casa ni al lugar donde él esté, y que parará mis ataques intimidatorios en su contra. El Ministerio Público desestimó todo porque nunca ha sucedido algo así, pero culpó de lo que lo acusa su nieta a la prensa.

“PRIETITA” Y AGRESIVA Bárbara de Regil es sumamente comentada en redes sociales y medios de comunicación, pues frecuentemente la riega con sus declaraciones, y feo. Quizás una de las peores fue cuando dijo: “Qué feo ser prieta”. Tal vez ella no sepa en dónde vive, porque en Holanda o Suecia no es; es México, y aquí la mayoría de las personas somos de piel morena o “prieta”, dice ella, aunque la “verdaderamente culpable” es la prensa, pues dice que siempre la malinterpretamos.

NO ACEPTÓ A SU HIJA Y CORRIÓ AL HERMANO Quizás el peor de todos sea Luis Miguel... Resulta que, según él, por culpa de la prensa nunca aceptó públicamente a su primera hija, Michelle, procreada con Stephanie Salas, y sus biógrafos cuentan que mandó a su hermanito Sergio a un internado en Estados Unidos por el “acoso” de la prensa; es decir, que lo arrancó de su familia materna, de la abuela (sus padres murieron), y por la prensa lo mandó solito a Estados Unidos. ¿Cómo ven?

Moraleja: Es momento de que todos tomemos nuestras responsabilidades y dejemos de culpar a terceros de los actos positivos o negativos que tenemos en nuestras vidas... Porque hoy es la prensa, y mañana, ¿a quién culparán?



