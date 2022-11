¿Humor negro o revictimización? Platanito analizado por Maryfer Centeno

El fin de semana pasado, antes de su regreso a trabajar en México en un programa de radio producido por El Heraldo, lanzó en una presentación un chiste sobre Debanhi Escobar, haciéndose así tendencia en redes sociales debido a que alguien compartió el video en TikTok el domingo 13 de noviembre.

En el aparente show que está dando, él lanza este chiste, en el que hace referencia a la muerte de Debanhi, pero también a la ironía de pensar que murió en Monterrey, donde no hay agua. Al terminar dijo: “ching… su madr... el que lo suba mañana”. Platanito hizo reír a todos los presentes e incluso a la persona que le estaba dando réplica, que en un principio se asusta y después se ríe, pero es una realidad que se escuchan las risas de todos los presentes.

Al momento de hacerse viral el video surgió un debate, que desde el punto de vista sociológico nos hace cuestionarnos acerca del humor negro y los posibles límites que pueda tener. Diversos organismos y personas pidieron al comediante que se disculpara y reeducara. Incluso los padres de Debanhi piensan proceder legalmente en contra del comediante.

¿QUÉ ES EL HUMOR NEGRO? Es un tipo de humor sobre temas inapropiados que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían -contempladas desde otra perspectiva- piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Cuestiona o analiza situaciones sociales que generalmente son serias, mediante la sátira. Asimismo desafía la moralidad y sus límites. Lo cual nos lleva a esta doble lectura, ¿cuáles son los límites de la comedia? y ¿se puede ejercer el humor negro en México? Por otro lado, también vemos que al hacer tendencia a Platanito con este tipo de chistes, estamos fomentando la existencia de este humor.

EL ANÁLISIS DE SUS VIDEOS

Luego de todos los comentarios en su contra, Platanito terminó realizando dos videos a manera de disculpa, en el primero, caracterizado como su personaje dice: “Hice un chiste de humor negro de un tema inapropiado, un tema hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y todas las mujeres (…). Soy padre de familia, soy un hombre casado, tengo esposa, tengo a mi madre, tengo hermanas, tengo primas y muchas mujeres que convivo con ellas todos los días, y estoy preocupado, al igual que todos ustedes, de la situación que estamos viviendo en este país (…). Acepto que toqué un tema que no debí haber tocado jamás y siento que lo hice en el momento equivocado”.

En su primer video, donde está como Platanito, empieza muy serio. Se entiende que es forzado a hacerlo. No dice de forma textual “perdón” o “disculpen”, por lo tanto no es una disculpa de manera expresa, pero sí tácita. Saca el pecho y respira al hablar, lo cual indica que la tensión es real.

Está totalmente rígido en su discurso hasta que habla de sus hijos. El tono de voz va de suave a grueso, dándole credibilidad a su argumentación. Sus ilustradores son congruentes. No está apenado de su chiste, pero sí de las consecuencias. Habla de sus hijos con emotividad. Enseña los dientes, lo que manifiesta que está dispuesto a defenderse.

EL SEGUNDO VIDEO

Un día después, el 16 de novimebre, lanza un segundo video más sentido, sin maquillaje ni peluca, es decir, como Sergio Alejandro Verduzco Rubiera para disculparse con los padres de Debanhi Escobar. “Este mensaje va dirigido directamente a los padres de Debanhi, en esta ocasión hago este comunicado, sin maquillaje, para ofrecerles mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice sobre su hija Debanhi. Créanme que en ningún momento fue mi intención lastimarlos, sin embargo, sé que lo hice, sé que los herí. Sé que los lastimé, ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón”.

En el nuevo video vemos a Sergio Verduzco, ya no trae el maquillaje de Platanito que lo ayudaba a protegerse y a tener seguridad. Vemos también que sigue muy serio y muy tenso; sin embargo, se nota preocupado debido a la tensión en la la cara.

Los ilustradores cuando dice que “no fue su intención” son congruentes. Por otro lado, habla directamente a los padres de Debanhi, quienes son los ofendidos y a quienes debe pedirles disculpas. Se muestra avergonzado y por eso mira hacia abajo.

CONCLUSIÓN: Quizá el problema no sean los medios de comunicación ni las personas, sino las grandes audiencias que al decir que no queremos ver algo, muchas veces es lo que más vemos, dándole popularidad, visitas y monetización a personas que en teoría no nos gustan, pero que no podemos dejar de ver. Los medios de comunicación no están en la obligación de ser empáticos, sino de transmitir información, asimismo la consigna principal de un medio de comunicación es la divulgación de contenido y el contenido que más se ve es al que mayor prioridad le darán.

