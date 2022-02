Grafotips | La verdadera personalidad de Belinda y Nodal según sus firmas

¿Ya se veía venir? Resulta que mientras unos se enamoran otros terminan, y los finales en el amor no son nunca sinónimo de paz. En un principio fue una relación donde se mostraban con cautela, incluso Nodal sufrió fuertes transformaciones.

Tenemos la costumbre de buscar héroes, víctimas y villanos, pero en las relaciones de pareja no hay absolutos. Nunca sabremos si fue amor de verdad; yo considero que por lo que duraron se quedó en el enamoramiento, ya que el amor es cosa de tiempo, y que al hacerlo tan público lograron un fenómeno mediático. Belinda es una marca con más de 20 años en la sociedad, y Nodal es el cantautor más importante de nuestros tiempos.

BELINDA

Tiene letra grande, por lo que es dominante, acostumbrada a ganar.

La letra ligada denota que es seductora y persuasiva, con seguridad en sí misma, tiene claro quién es y lo que considera que vale.

Inquieta, con necesidad de expresarse, y más impulsiva de lo que debería ser.

Es una mujer extremadamente sensual, hiperactiva • Es una persona que no permite que otra sea el centro atención, no tiene tolerancia a la frustración.

Busca con todo el corazón a alguien en quien confiar, lo que la humaniza.

Es ambiciosa.

CHRISTIAN NODAL

• Es sensible, estregado, jui- cioso, cariñoso, generoso, conciliador, terco, incluso inflexible. Se guarda emociones y preocupaciones.

• Tiene facilidad de palabra, no le gusta la confrontación ni exhibirse, para él ha sido un proceso someterse a la opinión pública.

• La familia es muy importante para él, protegerla y ser agradecido; él siente que le debe todo a su gente cercana.

• Sabe escuchar, a pesar de sostenerse en su opinión.

• Le cuesta trabajo exteriorizar sus debilidades, quizá por eso escribe.

• Como amigo es incondicional; es lo suficiente ob- servador para conocer tus

puntos débiles, aunque no es vengativo.

EN CONJUNTO

Eran compatibles por complementación, para los dos la admiración es un bien preciado.

No hubo tontos ni inocentes en este noviazgo, fue una relación impulsiva que a los dos les daba seguridad.

Vienen de dos formaciones diferentes, la música era quizá lo que más tenían en común.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!