GRAFOTIPS de Maryfer Centeno \ Belinda y Christian Nodal, ¿amor real?

El enamoramiento que implica un amor pasional tiene una duración promedio de seis a ocho meses debido a que las personas pasan mucho tiempo juntas, y posteriormente, se da paso a lo que es el amor de pareja.

BELINDA

• Tiene letra grande, lo que denota que es dominante y está acostumbrada a ganar.

• La letra ligada indica que es seductora y persuasiva, con seguridad en sí misma.

• Tiene claro quién es y lo que vale.

• Es inquieta, tiene necesidad de expresarse y es más impulsiva de lo que debería ser.

• Es una mujer extremadamente sensual e hiperreactiva.

• Es una persona que no permite que otra sea el centro atención.

• No tiene tolerancia a la frustración.

• Busca con todo el corazón a alguien en quién confiar, lo que la humaniza.

• Es ambiciosa e impulsiva, sigue a su instinto.

CHRISTIAN NODAL

• Es sensible, se guarda emociones y preocupaciones; es juicioso, cariñoso, generoso, conciliador, terco, incluso inflexible.

• Tiene facilidad de palabra, no le gusta la confrontación ni exhibirse, para él ha sido un proceso someterse a la opinión pública.

• Le cuesta trabajo exteriorizar sus debilidades, quizá por eso escribe.

• Sabe escuchar, a pesar de sostenerse en su opinión.

• La familia es muy importante para él, le gusta protegerla y ser agradecido con ella; siente que le debe todo a su gente cercana.

•Como amigo es incondicional, si no estás de su lado, es lo suficiente observador para conocer tus puntos débiles, aunque no es vengativo.

EN CONJUNTO

Son compatibles completamente; para los dos, la admiración es un bien preciado. No hay tontos ni inocentes en este noviazgo, es una relación impulsiva que a los dos les da seguridad.