El Riatazo | Ana Gabriel no quiere cantar en México

Contrario a lo que se podría pensar, la pandemia no ha sido una oportunidad para tomar todo el trabajo posible para los artistas, se han vuelto selectivos y han aumentado sus precios de forma excepcional, uno de los casos es el de Ana Gabriel, quien ha pedido a su representante no aceptar las fechas para actuar en México, al menos en lo que resta del primer semestre del año, ya que estará dedicada a sus presentaciones en Estados Unidos, los motivos, no los quiso revelar.

NO ES EL ÚNICO CASO

El de la sinaloense no es el único caso, hay artistas que tienen bien aprovechada su fama y están renegociando sus contratos, incluso en algunos casos, pagando las cláusulas de rescisión existentes; tal es el caso de Grupo Firme, que tenía pactada una serie de presentaciones y le ha pedido a los empresarios renegociar a nuevo precio, o simplemente no presentarse, así sea en las ferias más importantes del país, bajo la idea de que pueden ser más valorados en lugares como el Foro Sol, donde tendrán gran asistencia de público y menos trabajo.

LOS DOS CARNALES, AGARRANDO TODO

Al contrario de ellos, quienes sí están aprovechando todos los escenarios donde les es posible son Los Dos Carnales; saben que la fama es efímera, o bien, la certeza de que podrán cobrar bien no está en sus manos, así que todos los contratos posibles se llenan con rapidez en la oficina, se cobra el anticipo y se cumple el mismo, situación que por fin les ha permitido solvencia económica para comprar equipo de trabajo y mejorar cada una de las actuaciones que tienen.