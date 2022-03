5 mil 500 y 3 mil 500: Precios de boletos para ir al teatro ¡se fueron hasta las nubes!

Este es un fragmento de la columna 'Chucherías' de nuestra edición impresa, ya a la venta.

MUY CARO VER TEATRO

Hablando de economía familiar... La neta, hemos reducido nuestra asistencia al teatro porque, después de la pandemia, los precios de los boletos se fueron hasta las nubes, y no son accesibles ni con las promociones implementadas por los empresarios para sacar la inversión.

Por ejemplo, OCESA promovió en enero venta de localidades para febrero con 10 por ciento de descuento, y si los compraste en enero para marzo, 20 por ciento de descuento para ver la obra Aladdín, que es una gran producción y, por lo tanto, una inversión al mismo nivel. Sigo el comentario en el siguiente párrafo.

PROMOCIONES PARA VENDER

Ver Aladdín en lugar fifí cuesta tres mil 500 pesos el boleto, y en gayola, mil 800. Bueno, para ver a José el soñador, el ticket “Sección Sonador”: cinco mil 500 pesos; VIP Oro: cuatro mil 680, y mil 900 gayola.

La inversión del montaje de esta obra es fuerte, porque la tecnología contratada es muy costosa, y al público esos precios le pegan en el bolsillo. Me dicen mis amigos: “A ti te invitan porque eres periodista”. Esa época ya fue. Y está bien; si algo te gusta, “palmerín”; si no, ¡pues no! Finalmente, la critica con prejuicios.

DESCORTESÍA CON PRENSA

Ahora se estila, no en todos los casos, que invitan a los reporteros a la alfombra roja o verde, etc., que es un desfile más de estrellados que de estrellas para que mencionen la obra, y al terminar no los dejan verla. ¡Ni las gracias dan! Adiós, y ahí nos vemos en la próxima.

Antes las funciones para la prensa eran frecuentes, eran como una especie de preestreno que servía para evaluar comentarios y críticas. Se extraña la categoría de empresarios como Tina Galindo, Rubén Lara, Juan Torres, Gerardo Quiroz, Memo Wilchers... Hoy “padrotean” a la prensa de espectáculos.

