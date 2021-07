Yuya no se cansa de presumir su embarazo, pero su ropa ya no le queda

Como buena influencer, Yuya no se cansa de presumir detalles de su vida privada en redes sociales, como el crecimiento de su pancita ahora que está embarazada.

La famosa youtuber espera una bebé junto a Siddhartha, quienes apenas hace unas semanas confirmaron que se convertirán en padres. Y aunque no revelaron la fecha en que nacerá Mar, se cree que el cantante y Yuya le darán la bienvenida a su bebé en el tercer trimestre de este año.

“Todos los días son una sorpresa, porque Mar crece sin parar. Abro los ojos y lo primero que hago es tocar la panza… y la siento así de grande. Me veo por horas en el espejo, me pongo de un lado y luego del otro”, ha dicho Yuya en su Instagram.

Junto a varios videos en sus historias de Instagram, la empresaria publicó videos tomados frente al espejo, donde modela la ropa que todavía le queda con su barriguita, aunque en otras prendas ya ni le sube el cierre.

[VIDEO] Así se mueve Mar dentro de la pancita de Yuya

"No he comprado ropa de maternidad, me da mucha gracia, siento que no va conmigo, además siento que comprar ropa por una temporada, pues no", contó.

"La he librado con ropa que ya tenía, elásticos, pero ya me siento como un retrato", confesó a sus seguidores.

Desde que anunció su embarazo, Yuya no ha dejado de compartir fotografías y videos de su baby bump con sus millones de seguidores, quienes se encuentran igual de emocionados que ella por la próxima llegada de Mar.

