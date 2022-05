Un actor se retira y otro se compra una casa de 280 millones de pesos

Esta fue una semana de contrastes en el mundo de los famosos.

Empezó con una peculiar declaración de Verónica del Castillo sobre su hermana Kate y luego llegó el shock de saber la noticia de que un ex RBD se retira para dedicarse a la búsqueda de la verdad espiritual en vez de la vacuidad farandulera (así dijo).

No me ayudes, hermana

Kate del Castillo ha vuelto a trabajar con normalidad en México al mismo tiempo que vive y cultiva su carrera en Estados Unidos. Eso ha implicado que va y viene con frecuencia, siempre provocando polémica con su actitud honesta y franca.

Pero no dejó de ser una sorpresa que su hermana Verónica del Castillo ventilara un reclamo que, en buena lid, suele hacerle a Kate.

"Yo le digo: 'hermana, tú vienes y te vas pero nosotros nos quedamos y critican a mis papás por cosas que tú haces'".

Hay que aclarar que Verónica no usó un tono molesto ni dijo que estaba enojada con su hermana, con quién siempre ha mostrado una relación estrecha y amorosa. Pero la declaración llamó la atención porque en efecto, varias veces don Eric del Castillo, su padre, ha tenido que aparecer para explicar situaciones sobre Kate.

Adiós a la fama

Dice Christopher Uckerman que la fama no es lo que quiere, que fue bueno vivirla pero ha descubierto que hay cosas mucho más importantes.

¿Cuáles? Para empezar, encontrar su misión en esta vida. El ex RBD asegura que muchos de los que están en el mundo de la farándula andan desubicados y "no saben lo que hacen realmente".

En un video, Uckerman dijo que de ahora en adelante ya no es "el protagonista" sino "la integridad con el otro".

Se refiere a que dejará su carrera de artista y ahora forma parte de un equipo con el que trabajará espiritualmente para encontrar sus sueños. Sus fans lo extrañarán.

La casa que Derbez soñó

Eugenio Derbez lleva ya una década picando piedra en Hollywood. Y los últimos tres han sido especialmente buenos para él, incluyendo la noche en qué se subió al escenario para recibir el Oscar a Mejor Película junto con el equipo de Coda.

Muchos han señalado que el mérito es menor porque el solo fue actor pero lo cierto es que estuvo en la gala, subió a recibirlo y puede presumirlo.

De lo que nadie puede tener duda es de lo hermosa que está su nueva casa, una residencia impresionante ubicada en Los Ángeles y que le costó 14 millones de dólares... En realidad estaba un poquito más caro pero él recibió un descuento.

La casa tiene piscina, está en medio de una zona de vegetación envidiable, tiene una terraza con una vista espectacular y seguramente será altamente disfrutada por todos los Derbez.