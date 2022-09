Tras cinco años de pleito, actriz pide perdón a Aracely Arámbula

Manola Diez y Aracely Arámbula fueron grandes amigas por 22 años, incluso, la Chule es madrina del hijo de Diez, quien ya tiene 16 años de edad; su amistad era tan sólida hasta junio de 2017 cuando Manola explotó y dio a conocer en redes sociales que su relación estaba completamente fracturada.

Diez compartió que la protagonista de La madrastra la amenazó de muerte y la llamó cobarde, señaló que Aracely era “un lobo rapaz vestido de oveja”. Sin embargo, a cinco años de aquellas palabras, y ya con la cabeza fría, Manola Diez se arrepiente, acepta que se equivocó y aseguró a TVyNovelas que no hay rencores.

Vimos que estuviste en Televisa, ¿regresas a trabajar? Sí, estoy de regreso, estuve temporalmente fuera del medio por situaciones personales y luego debido a la pandemia, pero ahora estoy de vuelta y muy feliz de ver a los amigos, saludar a Eugenio Cobo y a tanta gente querida, así que estoy buscando oportunidades de trabajo.

Te dedicaste a la maternidad por completo un buen tiempo… Sí, pero siempre me he dedicado a serlo, aunque trabajara. Lo que pasa es que de repente hubo proyectos que no pude aceptar por la misma situación, pero he sido una madre muy feliz y muy orgullosa.

¿Sólo te quedaste con Max? Sí, sólo pude tener un hijo porque mi parto se complicó y perdí mi matriz, pero él vale por mil, es un gran chico de 16 años, de casi dos metros, y yo soy muy feliz de ser su mamá.

A la mejor te reencuentras en Televisa con la Chule… Sé que ella está haciendo telenovela (La madrastra), pero no la he visto. Hace poco falleció su padre y yo le escribí un mensaje porque quiero mucho a su familia y a ella también, al final el pasado quedó atrás y creo que hemos madurado.

¿Tuviste oportunidad de platicar con ella después de lo que ocurrió entre ustedes? No, en ese momento no, pero las cosas están aclaradas, y de mi parte el cariño está con ella y con su familia, no hay más. A veces las circunstancias de la vida te separan de la gente querida, pero eso no quiere decir que yo no la quiera y que no ame a su familia.

Entonces, ¿no retomaron la amistad? No, pero ella es la madrina de mi hijo, incluso se acaban de ver, ella platicó con él, recordaron cosas… en fin, ella es una excelente persona, de buen corazón, y al final de cuentas hay que reconocer cuando te equivocas, creo que las cosas se debieron hacer de otra manera, pero así se dieron, y yo que la conozco de tantos años puedo decir que es una gran mujer y que no hay rencores.

Pero siguen sin hablarse… No la he visto, soy sincera.

Por cierto, ¿cómo quedaron las cosas con el padre de tu hijo? Somos grandes amigos, tenemos una muy buena relación gracias a Dios.

Después de que te separaste de tu esposo, ¿te volviste a dar otra oportunidad en el amor? No, fíjate que no, no me he dado la oportunidad, me he dedicado a ser mamá, y creo que las cosas del amor se tienen que dar, uno no tiene que buscarlas ni forzarlas, tampoco es que esté cerrada al tema, pero ya llegará, mientras tanto te puedo decir que me amo y soy muy feliz así.

¿Qué pasó entre Aracely y Manola?

Supuestamente, la amistad de Manola Diez y Aracely Arámbula terminó por unas fotos que la primera publicó en redes sociales. El equipo de basquetbol de Max -hijo de Manola-, y Miguel -hijo de Aracely-, se enfrentaron en un partido; el de Max resultó ganador y Diez compartió algunas imágenes en Facebook.

Al parecer, Arámbula no estuvo de acuerdo. Después, Diez escribió en su Twitter que la Chule la amenazó de muerte y que la hacía responsable de cualquier cosa que le pasara a ella o su hijo. “Tengo muchas cosas que decir de ella. La cobarde me mandó mensajes y ya estoy tomando cartas en el asunto. Sra. Aracely ahora entiendo (...) Te metiste con mi familia y no permitiré más burlas. Roberto, el padre de mi hijo, está de mi lado; eres un lobo rapaz vestido de oveja (…) Te tendí la mano cuando no tenías ni dónde vivir… 22 años de amistad se te olvidaron, pagarás con la de los hombres y la ley de Dios”. Después trascendió que el pleito entre las actrices no se originó por las fotos, sino porque la Chule se rehusó a dejarle de hablar a Roberto López, ex de Manola.

Sigue el chisme:

Luis Miguel volverá con una gira de 200 conciertos

El video donde Pedro Infante explicaría por qué tiembla el 19 de septiembre

Shakira: "Puse mi carrera en segundo plano para apoyar a Piqué"