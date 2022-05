Toñita tuvo crisis de ansiedad en Hoy: Cómo ayudar a alguien que pasa por lo mismo

Después de presentarse en 'Las estrellas bailan en Hoy', Toñita tuvo una crisis de ansiedad frente a las cámaras, por lo que tuvo que sentarse y respirar para tranquilizarse, mientras los jueces le daban buenas calificaciones.

Hace unos días, la cantante confesó que hace cuatro años fue diagnosticada clínicamente con ansiedad y depresión, y desde entonces toma tratamiento; su hija de 14 años también pasa por la misma situación.

Cada día es impredecible para Toñita, su estado de ánimo suele ser una montaña rusa, en pocas horas puede experimentar la máxima felicidad, pero también la tristeza al punto de querer salir corriendo e irse a un lugar alejado de todos.

¿Cómo ayudar a alguien que presenta la crisis que tuvo Toñita?

Primero habría que identificar que en ataques de ansiedad la persona experimenta síntomas como dificultad para respirar, presión en el pecho, sentimiento de ahogamiento, taquicardia y dolores de cabeza.

No hay consejos milagrosos ni resultados inmediatos, y la persona podría estar mejor en minutos o hasta horas, así que la paciencia y empatía es fundamental.

Lo primero que hay que hacer es NO decirle frases como "cálmate", "no hay razón para sentirse así" o "todo va a salir bien". Según expertos, lo mejor es decirles que se está ahí para apoyar y preguntar qué puedes hacer para ayudar; se recomiendan comentarios como "esto le pasa a muchas personas" y "no tengas vergüenza".

Técnicas de relajación o ejercicios de respiración podrían ayudar, aunque generalmente la persona ya podría saber rituales que le han funcionado con anterioridad, como cerrar los ojos, sentarse, tomar agua o respirar en una bolsa de plástico o papel.

En el caso de Toñita, ella nos confesó hace unos días qué tan difícil fue saber su diagnóstico: "Ya lo presentía, pero hasta que uno no siente el problema es cuando ya vas al doctor y caes en cuenta de que algo grave te está ocurriendo. De verdad invito a las personas a, que si empiezan a sentir taquicardia, desesperación, sudoración, frío, miedo o angustia, acudan a un especialista.

¿Tomas medicamento para esto? Sí, tomo medicamentos, son controlados y de por vida; de hecho, busco una opción más natural, porque eso de estar tomando tanto tiempo un medicamento no me gusta, no es sano para tu cuerpo.

¿Cómo son tus días? A veces estoy feliz, otras veces me gana la tristeza, otras veces no quiero salir ni hacer nada y quiero estar sumida en mi cuarto. Mucha gente lo confunde y te juzga, creen que uno está fingiendo, dicen que uno es flojo, pero no es así. Por ejemplo, hoy para mí no fue un buen día, entonces me comienzan a atacar pensamientos molestos en los que te quieres atacar a ti misma.