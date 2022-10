Sky transmitirá todos los partidos del Mundial de Qatar 2022

Sky renueva su imagen y, buscando ofrecer a sus clientes la mejor experiencia de entretenimiento, anuncia que podrán disfrutar de los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022 y contenidos exclusivos, sin importar qué paquete tengan contratado,

“Ésta es una manera en la que Sky suma y aporta valor a sus clientes y al pueblo mexicano con una oferta atractiva”, dijo Luis Malvido, CEO de la empresa.

Además, Qatar 2022 será el primer evento deportivo en México que se transmitirá en 4K y sistema multicámara, lo que permitirá a los aficionados del futbol vivir una experiencia muy real, muy cercana a la cancha.

Basta con registrarse en sky.com.mx para que los clientes de Sky en México y la región centroamericana tengan acceso al total de los partidos mundialistas y muchos más contenidos deportivos de primer nivel como el arranque de la Liga Española, La Bundesliga y la Copa Sky.

Como el experto en el mercado de telecomunicaciones que es, Sky ha desarrollado soluciones para atender la demanda de movilidad y conectividad que sus clientes viven todos los días, un ejemplo de ello es la app móvil Blue to Go, con la que podrán disfrutar los mejores contenidos y todos los encuentros del Mundial aunque no estén en casa, desde cualquier dispositivo conectado a internet.

“Esto responde a una estrategia de portabilidad de contenido. La idea es que sea considerado como una extensión de la pantalla de tu casa al teléfono móvil”, comentó Diego Benavides, director de Marketing de Sky.

Y por nuevos servicios, Sky no para: ¡también ofrecerá a sus clientes telefonía móvil con planes individuales y familiares a un precio competitivo!

Sky siempre ha destacado por ser una empresa con tecnología de punta, así como por la calidad y diversidad de sus contenidos, por lo que, a casi un mes de que inicie de la justa mundialista, están más que listos para brindar la mejor experiencia a millones de mexicanos.

No te pierdas:

Roger Federer anuncia su retiro para siempre del tenis