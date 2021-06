Ramiro Meneses habla de su separación

Ramiro Meneses, luego de vivir cerca de seis meses en Miami (Estados Unidos), regresó a Colombia para seguir con las personas que ama: su hija Melibea (10 años) y sus amigos más cercanos, que lo han acompañado en su soledad sentimental.

Ramiro, pipa en boca y releyendo a sus autores favoritos, muestra su casa sin lujos y poca decoración, con la excepción de su batería colorida, en la que toca todos los días rock alternativo.

Hace un par de meses, Ramiro y Margarita, su pareja por 15 años, le pusieron punto final a su relación, de la cual nació su hija y en la que también está ‘metido’ Emiliano, hijo de la actriz y ‘mejor amigo’ de Meneses.

"Emiliano tiene 19 años y siempre hemos sido muy amigos. Mi pretensión jamás fue ser su padre, porque Emiliano tiene papá. Quería ser su gran amigo, y lo logré. En eso hago hincapié?.

Y vuelve a hacer énfasis en sus sentimientos por Margarita. "Mi adoración es Margarita. No puedo desconocer eso, a pesar de que no estemos juntos. Ella y yo tenemos una hija (Melibea) y un entorno". En seguida, el actor de ¿¿??? años, le agradece a su ex el tiempo, amor, dedicación y constancia para sacar adelante a su familia que, ahora, se separa por decisiones personales.

"Yo tengo una familia de la cual no soy el núcleo, pero sí existe una familia que no puedo desconocer". Asegura que los motivos por los cuales ambos decidieron separarse, nunca van a salir a la luz pública, y deja claro que en ninguna de sus redes sociales ha dado algún indicio de estar en crisis, ni de sentirse mal.

"Utilizo mis redes sociales para difundir mi arte, mis fotografías, mis pensamientos, mis dibujos o mis pinturas. Eso es lo único que pongo. Por ejemplo, si yo escribo: ?Estoy enredado?, significa, literalmente, que hay cables enredados, no que mi vida esté enredada, ¿qué otro nombre le puedo poner a esa foto?".

Continúa leyendo la entrevista en la edición impresa.

También te puede interesar:

Fernando Ciangherotti y Kuno Becker, los villanos de ‘Fuego ardiente’ que se terminaron ‘amando’ en el set

¡Va con todo! Maite Perroni defenderá su honor con uñas y dientes: “Tiene un daño irreparable”