Maribel Guardia defiende a Joan Sebastian: no estaba en el narco, dice

“A veces me toca opinar de cosas que no me atañe directamente pero lo hago con la intención de ser honesta”, dice Maribel Guardia respecto a lo que se publica en el libro ‘Emma Coronel y las otras señoras del narco’ en la que se asegura que Joan Sebastian estuvo vinculado con el narcotráfico.

Maribel Guardia estuvo casada con Joan Sebastian durante tres años. Se casaron en 1992, luego de haber protagonizado la telenovela ‘Tu y yo’, en la que terminaron por hacer realidad el romance que sucedía en la pantalla.

Pero su matrimonio apenas duró tres años, porque, de acuerdo con lo contado por Maribel, descubrió que Joan le era infiel con otra actriz.

Sin embargo, Maribel y Joan mantuvieron una relación amistosa hasta la muerte del cantante el 13 de julio de 2015.

Ahora que el nombre de Joan ha surgido como parte del libro de Anabel Hernández, Maribel asegura que Sebastian no tuvo una doble vida y que por el contrario, siempre fue un hombre de trabajo honesto.

“Por respeto al trabajo de la prensa, siempre contesto, y puedo decir que el dinero que tuvo, lo hizo con su trabajo, no fue alguien que dejara una gran herencia”.

En una entrevista con ‘Sale el sol’, Maribel ya había señalado: “Sin fotos, sin video, testigos falsos pueden haber muchos. Me duele mucho por Joan, yo como lo conocí sé qué clase de persona era. No tengo nada malo qué hablar de él”.