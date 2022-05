Mantienen el doble Hoy no circula por altos niveles de contaminación en la CDMX

Por segundo día, la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se aplicará la Fase 1 de contingencia ambiental, lo que significa que se aplicarán las siguientes restricciones del programa Hoy no circula:

No podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; tampoco los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último número sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras; y los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

La decisión se tomó con base en la concentración de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual alcanzó un registro 154 ppb (partes por billón) a las seis de la tarde, en la estación Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señaló que los altos niveles de contaminación se deben a la poca ventilación que hubo en el Valle de México, la alta radiación solar y temperaturas superiores a los 29 grados. Esto favoreció la producción y acumulación de contaminantes.

Para mañana se esperan condiciones similares por lo que a las 10 de la mañana se dará a conocer otro informe.

A la población se le recomienda: