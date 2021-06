¿Kate del Castillo y 'El Chapo' Guzmán se enamoraron?

Ayer por la noche la diario Milenio dio a conocer una serie de mensajes interceptados por las autoridades del gobierno mexicano entre Kate del Castillo y Joaquín ?El Chapo? Guzmán, en las que se demuestra la relación que tenían.

Los mensajes que a continuación aparecen fueron obtenidos el pasado 25 de septiembre entre las 20:10 y las 23:58, en ellos participa además de Kate y El Chapo, el abogado del narcotraficante, Andrés Granados.

Tanto Guzmán Loera, como Kate del Castillo y Andrés Granados usaron los siguientes alias: Olvidado, Papá, M y Lic Oscar. A los mensajes se les hicieron las correcciones ortográficas necesarias para hacerlos más coherentes ya que tenían errores y dedazos.

20:10:38 PM. M:Olvidado (Abogado): Ya está conmigo señor.

20:15:26 PM. Papa:Olvidado (Chapo): Hola amiga, qué gusto saludarte aunque sea por este medio. ¿Cómo has estado?

20:17:25 PM. M:Olvidado (Kate): Muy bien, ¿y tú?

20:19:14 PM. Papa:Olvidado (Chapo): Bien, gracias, con muchas ganas de saludarte personalmente, amiga, ¿cuántos días estarás por acá?

20:22:06 PM. M:Olvidado (Kate): Pues yo también, la verdad, y poder platicarle en persona de nuestro proyecto.

20:24:03 PM. Papa:Olvidado (Chapo): Sí amiga, ¿por cuántos días vienes de vacaciones?

20:26:45 PM. M:Olvidado (Kate): No son vacaciones exactamente, ¡aunque me encantaría! Tengo mi regreso el domingo.

20:32:44 PM. Papa: Olvidado (Chapo): Amiga, bien rápido: yo estoy en Sinaloa, no te va a alcanzar el tiempo apenas que tuvieras vuelo a Mazatlán porque aquí nada más en las mañanas se puede llegar a mi rancho ya que está lloviendo todos los días. Qué mala onda. Has un campito luego y te vienes a Mazatlán. Te vas al hotel y a las 7 de la mañana pasan por ti y te esperaré a desayunar, y te regresas hasta el otro día a Mazatlán. Necesitas tres días para convivir 24 horas para que alcance el tiempo, amiga.

21:55:16 PM. Papa: Olvidado (Chapo): Amiga, entonces si tú traes el vino yo tomaré también del tuyo ya que a mí me gusta el tequila y el Bucana, pero tomaré del tequila que traerás y champaña. Te cuento que no soy tomador pero como va a ser tu presencia algo hermoso, ya que tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos. Eres lo mejor de este mundo. Seremos muy buenos amigos. Tú ponte de acuerdo cuándo puedes regresar. Ojalá que sea pronto, vale más esperarnos a que todo lo prepare con una semana. Yo te tendré súper todo para que no vayas a tener ningún detalle, que me sentiría muy mal. Ten fe que estarás a gusto. Te cuidare más que a mis ojos.

22:11:41 PM. M:Olvidado (Kate): Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado, ¡gracias! ¡Y tengo libre el siguiente fin de semana!

22:15:38 PM. M:Olvidado (Kate): Amigo, tengo una reunión. Me gustaría seguir en contacto.

22:16:42 PM. Papa:Olvidado (Chapo): ¿Tienes reunión ahorita?

22:18:17 PM. Papa:Olvidado (Chapo): Muy bien amiga, que estés bien.

22:20:50 PM. M:Olvidado (Kate): Sí, tengo ahorita que irme, ¡pero recuerda que el siguiente fin de semana estoy libre! Déjame saber si nos podemos conocer entonces.

22:33:50 PM. Papa:Olvidado (Chapo): ¿Ya se fue a su compromiso Kati?

22:35:56 PM. M:Olvidado (Abogado): Sí señor, ya está con su compromiso ella.

22:36:28 PM. Papa:Olvidado (Chapo): ¿Qué te comenta?

22:37:40 PM. M:Olvidado (Abogado): Muy emocionada. Sorprendida.

22:37:54 PM. M:Olvidado (Abogado): No la creía.

22:38:12 PM. Papa:Olvidado (Chapo): ¿Quiénes son los demás?

22:38:34 PM. Papa:Olvidado (Chapo): ¿Qué te comenta?, explícame.

22:39:44 PM. M:Olvidado (Abogado): Los compañeros de trabajo de ella, los mechudos.

22:43:41 PM. Papa: Olvidado (Chapo): ¿También vienen los mechudos??

22:46:56 PM. M:Olvidado (Abogado): No, oiga, los mechudos no vinieron.

22:48:48 PM. Papa:Olvidado (Chapo): Ah, como mencionas a los mechudos?

22:49:21 PM. M:Olvidado (Abogado): Pero ella quiere traer al actor Sean Penn.

22:49:45 PM. M:Olvidado (Abogado): Uno de los actores por Hollywood más reconocidos.

22:54:56 PM. M:Olvidado (Abogado): Dice que el actor Sean Penn tiene un recatado (sic) muy relevante y quiere comentárselo personalmente. Este actor, como dato curioso, es el más reconocido en los E.U.

22:56:35 PM. Papa:Olvidado (Chapo): Que lo traiga la semana que entra para organizar yo bien la venida hasta acá conmigo.

20:58:33 PM. M:Olvidado (Abogado): ¿Entonces sí que traiga la muchacha al actor?

23:02:49 PM. Papa:Olvidado (Chapo): Que traiga al actor, y si ella ve que se necesita traer a más personas que las traiga, como guste ella.

23:06:46 PM. M:Olvidado (Abogado): Muy bien. Yo creo que de acuerdo a la plática de ahorita sí la van acompañar. Por lo menos ella y dos más. La dama esta fascinada.

23:08:06 PM. Papa:Olvidado (Chapo): Ya que se desocupe hablan con ella. ¿Ya llego Óscar?

23:09:23 PM. M:Olvidado (Abogado): Ya está aquí Óscar.

23:10:24 PM:Papa:Olvidado (Chapo): Pásamelo.

23:11:15 PM. M:Olvidado (Abogado): A la dama la acompañamos a su reunión y se ve que va para largo. La estaba esperando una mesa de como 20 personas, y mañana tiene otra reunión con ellos. A ver si nos da un espacio para que nos atienda.

23:12:19 PM. M:Olvidado (Abogado): Buenas noches, a sus órdenes.

23:14:03 PM. Papa:Lic Oscar (Chapo): Buenas noches. ¿Ya te tocó saludar a Kati?

23:17:31 PM. Papa:Oscar (Chapo): Es para el Olvidado, o mándale directo al licenciado Óscar, a ver si te contesta.

23:17:53 PM. Papa:Olvidado (Chapo): Dale prioridad al licenciado Óscar.

23:18:06 PM. M:Olvidado (Abogado): Acaba de responder, ahí le va.

23:20:05 PM. M:Olvidado (Abogado): Sí, ahí estuve con ella como una hora y media platicando, y diciendo que tiene muy buenos proyectos sus amigos y que a uno de ellos se le cae la baba por venir a platicar con el G, y que aparte tiene otras cosas súper buenas pero eso nada mas al G, y que el actor y la Kate lo van a saber porque dice que son unas súper cosas buenísimas.

23:30:12 PM. Papá: Olvidado (Chapo): ¿Cómo se llama ese actor?

23:34:39 PM. M:Olvidado (Abogado): Sean Penn.

23:35:23 PM. M:Olvidado (Abogado): El que hizo la película de 21 gramos.

23:36:20 PM. Papá: Olvidado (Chapo): 21 gramos, ¿en qué año la hizo?

23:41:23 PM: M. Olvidado (Abogado): Estoy checando el dato para darle el dato exacto.

23:41:40 PM. Papá: Olvidado (Chapo): Ok.

23:47:47 PM. M. Olvidado (Abogado): En el 2003 fue la de 21 gramos.

23:48:29 PM. M: Olvidado (Abogado): Aparte es un activista político.

23:49:54 PM. M: Olvidado (Abogado): Que ha sido crítico de la administración de los Bush.

23:50:37 PM. Papá: Olvidado (Chapo): ¿Esa película es la más reciente?

23:50:44 PM. M: Olvidado (Abogado): Él en la actualidad ya casi no actúa. Ahora produce películas.

23:51:20 PM. M: Olvidado (Abogado): Y conoce a casi todos los directores y productores de Hollywood.

23:51:27 PM. Papá: Olvidado (Chapo): ¿Cuál será la más nueva que ha producido?

23:53:30 PM. Papá: Olvidado (Chapo): Está bien que venga para hablar personalmente, licenciado. Los acompañan ustedes pero convenzan a la dama de que sea el otro fin de semana.

23:53:57 PM. Papá: Olvidado (Chapo): O entre semana, no importa el día. Díganle.

23:56:53 PM. M: Olvidado (Abogado). Creo que fue la última porque ahora ya las produce. Pasó de actor a productor. Está bien, nos vamos a poner de acuerdo con la dama.

23:59:59 PM. Papá: Olvidado (Chapo): Se pusieron de acuerdo con ella. Desayunarán para seguir hablando de cuáles son los mejor Black. Cuánto valen los más bonitos para mandarte temprano para que se lo des y chatear con ella.

0:03:54 AM. Papá: Olvidado (Chapo). ¿Cuáles son las que andan de moda?

0:05:58 AM. M: Olvidado (Abogado). Debutó como productor en la película The Indian runner en 1991, después The Clousing Guard, en 1955, y The Pledge en el 2001. Ambas protagonizadas por Jack Nicholson.

0:08:46 AM. M: Olvidado (Abogado). Se lo estoy checando, permítame por favor, en lo que le mando el dato de la Blackberry.

0:10:27 AM. Papá: Olvidado (Chapo). O iPhone o tablet, un teléfono nuevo tablet pero es iPhone.

0:18:47 AM. M: Olvidado (Abogado). Blackberry Leap es la más reciente, y es del tamaño de una minilap. Su sistema es lo más sofisticado en el área empresarial. Su bateria garantiza 25 horas de duración. El iPhone 6 Plus es el mejor y el más reciente.

0:21:12 AM. M: Olvidado (Abogado). El Samsung 6 Edge es lo más sofisticado de todas las plataformas n telefonía. Su sistema es Android y cuenta con lo más reciente en tecnología.

0:21:28 AM. M: Olvidado (Abogado). Sus costos no me aparecen.

0:22:44 AM. M: Olvidado (Abogado).El del iPhone 6 es de $14 a $16 mil, dependiendo la capacidad.

0:23:28 AM. M: Olvidado (Abogado). El Samsung 5 Edge cuesta como $16 mil.

0:23:28 AM. Papá: Olvidado (Chapo). ¿Y el Galaxi?

0:24:19 AM. Papá: Olvidado (Chapo). ¿Cuál será el que a la vista es más bonito?

0:26:46 AM. M: Olvidado (Abogado). El Galaxi ya fue, en su momento fue uno de los mejores. A mi humilde opinión, el Samsung 6 Edge.

0:27:05 AM. Papá: Olvidado (Chapo). ¿Y mañana a qué horas la mirarán? Me imagino que a la hora de la comida, ya que quién sabe a qué horas se acueste Kate.

0:28:13 AM. M: Olvidado (Abogado). Pero si usted va a tener enlace yo digo que mejor el Blackberry Leap. Pero como usted ordene.

0:28:57 AM: Papá: Olvidado (Chapo). Ese Black, ¿cuánto vale?

0:32:18 AM: M: Olvidado (Abogado). No sé a qué hora se desocupe porque tenía una misa como a las 11 am, y de ahí una comida. Y no tengo el dato del precio de la Blackberry. Pero mañana se la cotizamos en Telcel.

0:37:07 AM: Papá: Olvidado (Chapo). Descansen, y a las 9 me pasas el precio por favor. Ya se lo entregas. Ya que lo compres. Mejor hay que dárselo de sorpresa porque si se lo dice antes no vaya a decir que después, y así la convences ya que lo lleves contigo. Hay que ver qué colores hay para comprar un color de mujer. Que descansen, hasta en la mañana.

11:39:11 AM. Papá: Olvidado (Chapo). El dinero, ¿a qué número que te lo pongan para que lo compres ahorita? La dama, ya hoy no la han visto? ¿qué les dijo? ¿cuándo se vuelven a ver?

11:44:00 AM. M: Lic. Óscar. Sí, hoy. En eso estamos, y ahorita le damos el número de cuenta.

11:44:39 AM. M: Lic. Óscar. Muy bien.

11:45:01 AM Papá: Olvidado (Chapo). Pero no me distes respuesta de la dama?

11:47:09 AM. M: Lic. Óscar. La dama está descansando. Se acostó como a las 6 de la mañana. Mandó un pin, que apenas se iba a retirar a descansar.

