“Jenni Rivera me llevó a la Marquesa y me abrazó”; así fue el último viernes de la Diva

Luz María se quedó con muchas preguntas para Jenni Rivera. “Y me quedé con las ganas de decirle lo mucho que la quería”, dice la cantante ranchera que fue su alumna en el programa La Voz México, en el que Jenni era coach.

Hoy se cumplen 9 años de la trágica muerte de la Diva de la banda, quien tuvo un fatal accidente de avión la madrugada del domingo 9 de diciembre de 2012, justo cuando viajaba de Monterrey a la Ciudad de México para estar en las semifinales de 'La Voz'.

Luz María recuerda ese día: “la producción del programa pasó por nosotros para llevarnos al programa; ya había el rumor de que algo le había pasado pero no se había confirmado; hasta que finalmente el productor nos reunió para avisarnos que lamentablemente Jenni había muerto en el accidente”.

Uno de los pendientes entre Luz María y Jenni es la canción que habían planeado para la final. “Una semana antes me había mandado llamar a su camerino para decirme que me iba a cambiar la canción porque quería que yo cantara algo más fuerte, con más poder. Uno de sus asistentes le dijo: ‘¿por qué no le das la de La gran señora’, que fue su mayor éxito. Pero Jenni dijo que no. Me dijo: ‘Esa quiero que la cantes en la final’. O sea que ella me quería en la final”.

Jenni Rivera murió cuando su avión se estrelló en el municipio de Iturbide, al sur de Nuevo León. Ya no llegó a ver a su pupila Luz María a quien, cosas del destino, le había recomendado usar un vestido negro. “Va a parecer que estoy de luto”, reclamó ella.

Luz María y Jenni desarrollaron una estrecha relación porque coincidían en ser madres solteras y en que comenzaron su carrera como cantantes callejeras: “ella en los camiones y yo en los mercados”, recuerda Luz.

El viernes anterior a su muerte, Jenni tenía ensayo con su equipo de La Voz México, incluyendo a Luz María. “Pero ese día nos dijo: ‘hoy no vamos a estar encerrados, vengan, vamos a divertirnos’. Y nos llevó a La Marquesa, en Toluca”.

La alumna de Rivera recuerda que lo único que les pidió aquel viernes fue no hablar de música. “Vamos a jugar, a distraernos porque el domingo los quiero con madre”, les dijo en referencia al programa semifinal de La Voz. “Van a volar pelos”, les dijo Jenni con ese lenguaje tan suyo.

Luz María ganó 'La Voz México' tras la muerte de Jenni Rivera

Ese mismo viernes, Jenni viajó a Colima para un concierto y luego a Monterrey para otro más, el cual se convirtió en su último show.

Yo le conté que Julión Álvarez me había invitado a cantar con él en su concierto del sábado en Querétaro. Me acuerdo que me abrazó, pero un abrazo largo, fuerte. Y me dijo: `Mi galla, échele muchas ganas’”.

Jenni le decía “mi galla” por la empatía que habían entre ellas. De hecho, le había regalado un libro en el que le firmó una dedicatoria con la frase: “Mi galla, comprendo tu vida, tu lucha, tus ganas”.

A nueve años de la muerte de la Diva de la banda, Luz María no se detiene en lo que no pudo decirle sino en todo lo que aprendió: “Musicalmente me enseñó mucho pero también como persona; fue una mujer exitosa, humilde, leal y transparente”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!