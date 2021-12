Ganó el segundo lugar de '¿Quién es la máscara?' ¡pero no tiene disquera!

Por diez semanas, Gala Montes ocultó su identidad y se refugió en una sensual gitana que camuflaba su voz con varios acentos para pasar desapercibida en ¿Quién es la máscara?. Aunque sus fans siempre supieron que era ella, la actriz, de 21 años, logró despistar por completo a los investigadores y se convirtió en la primera participante invicta del famoso programa de Las Estrellas. La cantante se alzó con el segundo lugar y cerró con broche de oro el 2021; el año del despegue y consolidación para ella, pues tuvo su primer protagónico en la telenovela Diseñando tu amor, en la que además cantó el tema principal del melodrama.

“ME DESPOJÉ DEL EGO”

Gala quedaste como subcampeona de ¿Quién es la máscara?, ¿Cómo recibiste el galardón?

Estoy muy feliz y ahora sí tranquila porque desde hace muchos meses estaba con la duda de si había ganado o no, no me llevé el triunfo, pero la verdad es que gané mucho y me quedé con el segundo lugar.

¿Estás más tranquila que ya no tienes que guardar más el secreto?

Sí, porque es muy difícil estar ocultando todo, yo quería gritarlo a los cuatro vientos porque es una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mi carrera y no poder decirlo y comentar lo padre que es el show es un ejercicio para el ego.

A lo largo de diez semanas no fuiste Gala Montes, si no Gitana…

Sí y fue un gran ejercicio para despojarte del ego, porque todos los artistas aunque digan que no, todos tenemos ego y para ser artista tienes que tener una piel muy gruesa y obviamente vivimos de los aplausos del público. Fue bonito poderme conocer a partir de este personaje porque todos tienen algo que enseñarnos y este me permitió jugar, divertirme y disfrutarlo mucho.

Llegaste invicta a la final porque ningún investigador le atinó…

Sí, es el primer personaje en ¿Quién es la máscara? que sale invicto; yo jugué mucho con los acentos porque siempre he sido una persona que le ha gustado actuar desde que soy pequeña; hablaba como colombiano o española cuando estaba chica y eso me permitió poder regresar al pasado, volver a mis inicios como actriz y le saqué provechó a estas habilidades que tengo.

“ME OBSESIONÉ CON GITANA”

¿Qué fue lo más difícil de todo este proceso?

Yo soy claustrofóbica y fue muy difícil controlar la ansiedad que me provocaba estar dentro de la máscara. Tuve dos momentos muy difíciles; cuando me puse el personaje por primera vez sentí que estaba perdiendo el control dentro y en el último programa, en el número con Gloria Trevi, me estaba como asfixiando, la mente me estaba jugando mal. También fue difícil que no te pudieran ver y tienes que ganarte el público desde cero porque yo no era Gala Montes, era simplemente Gitana.

Volviste a recordar tus inicios en la carrera…

Me recordó porque sigo en el medio artístico, me recordó que amo mi trabajo y la razón de porque debo aguantar tantas cosas en este medio que a veces llega a ser complicado. Fue un recordatorio de por qué hago las cosas y ver la Gala del pasado, darme cuenta que estoy orgullosa de quien soy y lo que he logrado.

¿Entraste a ¿Quién es la máscara con la convicción de que querías ganar?

No, la verdad yo pensé que todo podía pasar, pero me obsesioné con mi personaje porque comencé a competir conmigo misma, no con los demás porque no sabía quiénes eran. Soy muy competitiva conmigo misma y me gusta la perfección. Obviamente quería el primer lugar, pero me quedé con el segundo y eso lo atesoro.

El 2021 fue el año de tu despegue… ¿Lo ves así?

Sí, estoy muy feliz y agradecida con mi familia por ser siempre el soporte de mis ilusiones. No ha sido nada sencillo, yo tengo 15 años trabajando y obviamente no ha sido fácil ganarme mi lugar y creo que al fin estoy pisando ese lugar que estaba buscando y esperando.

“ME ENCANTARÍA ESTAR FIRMADA POR UNA DISQUERA”

¿Qué viene para el 2022?

Todavía no lo sé bien, espero que se abran nuevos caminos, de repente tener objetivos no te permite ver lo que surja en el camino.

¿En la música tienes proyectos fijados?

Sí, mi idea es sacar un disco, pero yo soy un artista independiente que aún no tiene disquera.

¿Eso ha hecho que sea más difícil el camino?

Sin duda, es más difícil pero a la vez más gratificante porque si logras algo pequeño es por tu propio esfuerzo, nadie te apoya. Toda mi carrera ha sido así, nadie nunca me ha ayudado; he llegado a donde estoy por mí y por todo el apoyo de mi mamá. Me encantaría estar firmada por una disquera y estoy en esa búsqueda.

