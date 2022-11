Famosos se unen para apoyar a Grupo Firme tras ser ABUCHEADOS en la NFL

Aunque triunfan en todo México y fuera de las fronteras, Grupo Firme vio su suerte al presentarse en el Estadio Azteca durante el medio tiempo del Monday Night Football celebrado el 21 de noviembre.

Las gradas los abuchearon y se desató controversia porque la afición del futbol americano no es público del grupo regional mexicano. El encuentro entre San Francisco 49ers vs los Arizona Cardinals fue el lugar donde Grupo Firme creería que triunfaría pero no fue así.

Más tarde, Eduin Caz se manifestó y advirtió que sus verdaderos fans podrían llenar el Azteca cuando quisieran... "Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday night Football, al cuál felicito a mis amigos de los @49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no soy moneda de oro. Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil".

"Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Bueno me retiro y dejo estas bonitas fotos que me gustaron. Pd: @yosoy8a te amo perro soy tu fan (no tiene nada que ver en el tema pero se rifo con ese penal Alv )", escribió.

Tras la polémica, estos famosos enviaron mensajes de apoyo a Eduin Caz:

Blanca Martínez, 'La Chicuela', compartió: "Ya te la you know @eduincaz somos muchos más la gente que los amamos y admiramos por sus logros".

Armando Celis, vocalista de Banda Los Sebastianes, escribió: "Rey, estás en tú momento y nos guste o no nos guste eres líder del regional mexicano yo como mexicano me siento orgulloso de que una agrupación mexicana esté a la altura de cualquier artista de talla mundial. Estamos casi a nada de que el regional mexicano esté en todo el mundo, Ánimo".

Walo, de Banda MS, comentó: "Mi hermano!! Siéntete orgulloso, por los elogios, que es de la gente que te quiere, pero te voy a aconsejar algo, siéntete aun más orgulloso por cada abucheo que recibiste! Yo siempre lo dije, el rinoceronte que va abriendo camino va abriéndolo con la frente! Con la cabeza. Estaban en un terreno que no es nuestro terreno, con un público que en su mayoría, aún no es nuestro público... pero triunfó no solo grupo firme, triunfo el regional!! Las piedras y los troncos ( hate) son recibidos en la cabeza y frente del rinoceronte firme… pero gracias a eso, la manada que va atrás va a pasar y aprovechar la brecha abierta!! Felicidades y siéntete orgulloso, cómo cada uno de nosotros lo estamos!!".

El Yaki también compartió: "EXCELENTE FRASE COMPADRE… ALv! El que tenga miedo de morir.. QUE NO NAZCA… felicidades".

