En ring o en una jaula: Alfredo Adame combatirá a Toño Arriaga, 'el entrenador de las estrellas'

Ante la opinión que sobre su exhibición de defensa personal presentada en televisión hizo el entrenador y artemarcialista Tona Arriaga, llamándolo irresponsable, Alfredo Adame le responde y está dispuesto a enfrentarlo en un combate de artes marciales en un ring o en una jaula, aunque primero se enfoca en acabar con su eterno archienemigo Carlos Trejo “El Cazafantasmas” y algunos otros que se han ido sumando a la lista durante las últimas semanas. Ojo: el llamado “Entrenador de las estrellas” no es ningún advenedizo; tiene amplia formación en artes marciales.

Alfredo, ¿qué le respondes a Tona Arriaga, quien opina que tu exhibición fue irresponsable y no tenía técnica?

¿Por qué irresponsable? Lo que pasa es que este es un imbécil que quiso sus cinco minutos de fama conmigo, quiso mis reflectores, le tronaron los dedos. Este pitero qué me viene a mí a decir que es “El entrenador de las estrellas”; es un pusilánime servil gato que le dijeron: “Sigue este guión y hazlo”.

¿Estarías dispuesto a enfrentarlo en un ring?

¡Órale! Nada más que primero me chin… a Trejo, y luego me lo chin… a él, y hasta donde tope. Claro que acepto el reto.

Ha entrenado a Gabriel Soto, Poncho Herrera, Jaime Camil y muchos otros famosos…

¡Que les devuelva su lana! Porque quitando a Gabriel Soto, que es el único que boxea, a todos los demás yo no los veo.

¿Qué le respondes sobre que él no conoce el Registro Nacional de Cintas Negras al que hiciste referencia?

¿¡Qué puedes esperar de este tipo!? Nada más véanle la facha. Mejor hubiera estudiado una carrera. Que enseñe sus certificaciones, yo enseño mis cuatro diplomas; me parece de verdad un verdadero pen… Que agarre y diga que no conoce el Registro Nacional. Es un entrenadorcillo pitero de esos mam... que se meten al gimnasio y luego se hacen dizque entrenadores.

Tona, Alfredo Adame está dispuesto a enfrentarte en un ring…

Cuando guste y como guste. Nada más espero que lo haga y que deje de hablar, porque

los que me conocen saben que soy de pocas palabras, y yo no le cobro ni un peso. Con todo gusto lo agarro de pelota medicinal rodando en el piso.

Nos dijo que te mandaron a que hablaras mal de él…

A mí nadie me manda. Para mí, como real artemarcialista, no como bufón del arte marcial, cuando sale en la tele haciendo el ridículo con sus patadas de fantasía y quitando armas, llega el momento en que alguien tiene que abrir la boca y decirle sus verdades a este señor.

¿Estarías dispuesto a enfrentarlo en su casa?

Iría a su casa, pero cada persona que va lo demanda. Legalmente lo hacemos, firmamos un convenio para que no salga con la cobardía de demandarme, o yo lo espero en mi centro de entrenamiento; estoy de 5 de la tarde a 10 de la noche. Nos metemos a la jaula él y yo sin cámaras, sin nadie, y adelante.

Dice que, salvo Gabriel Soto, ninguno de tus alumnos famosos destaca en artes marciales…

Es ahí donde se ve su ignorancia; cada alumno tiene diferente propósito. A Gabriel Soto sí lo reconoce porque sabe meter las manos; Gabriel no se va a embarrar en eso, pero yo sí saco la cara por mis alumnos, y cuando quiera el señor se lo digo de frente.

