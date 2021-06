Chucherías de Chucho Gallegos\ María Félix y ¿dónde quedó el retrato de Diego Rivera?

TEXTO: CHUCHO GALLEGOS

María Félix vuelve a ser noticia sin moverse de su tumba, profanada el 29 de agosto de 2002 por requerimiento legal de Benjamín, hermano de La Doña, menor de una prole de 10, por sospechar que la muerte de su hermana no fue natural. Y claro, con los bienes que, acumulados, sumaron cuantiosa fortuna, nadie podría creer que el heredero único fuera Luis Martínez de Anda, recomendado por el inolvidable Ernesto Alonso a María para que le manejara el coche, pues su chofer ya no estaba con ella.

¿SIGUE PERDIDA LA OBRA DE DIEGO?

El tema que vuelve a ser noticia es el retrato que pintó Diego Rivera de la actriz en 1949 como una muestra de amor. El muralista siempre estuvo enamorado de María; incluso hasta la propia Frida Khalo fue “la Celestina” para consumar los sueños eróticos de su esposo, aunque la relación no rebasó los límite de la amistad.

EL RETRATO NUNCA LE GUSTÓ A MARÍA FÉLIX

Y es que Diego no respetó el acuerdo de pintarla como ella decidió posar; él plasmó los pezones, y eso le enfureció a la temperamental sonorense, al grado que mandó a un albañil a taparlos de un brochazo.

LA PINTURA ESTABA EN CIUDAD JUÁREZ

En 1987, esa obra estaba en la casa de Ciudad Juárez, ubicada en 16 de septiembre.

Asistimos un grupo de periodistas invitados por Juan Gabriel a la inauguración de SEMJASE, la escuela que dio albergue a niños huérfanos, y vimos físicamente el cuadro. Estuvimos Pati Chapoy, Raúl Velasco, Leopoldo Meraz, y nos habló del cuadro.

¿REGALO O INTERCAMBIO?

Antes de la investigación, que precisó su ubicación en poder de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, se especuló que fue un intercambio de un avión por la pintura. Al ser acusado Duarte por delitos de peculado, entre otros, y huir, el rumor ubicó el cuadro en poder de un familiar del exgobernador en una ciudad fronteriza de Estados Unidos. Hasta el momento, la pintura aún no da color.

LE DIO FUETAZOS A SU EMPLEADA

Qué desagradable sorpresa dio el cantante de música regional Remmy Valenzuela al ser acusado por su primo y la novia de éste de tentativa de homicidio. Se publicaron las fotografías de las víctimas, ella con el rostro desfigurado, y mostró a los peritos de la fiscalía de Guasave, Sinaloa, la espalda con huellas de golpes contusos, brutales, probablemente causados por el fuete que se usa para caballos.

SE LE NOTABA LO INTOLERABLE

Esto sucedió en el rancho del tristemente famoso Remigio, a quien tal vez recuerden los lectores por el incidente que tuvo en TV Azteca. Pati Chapoy comentó en su programa, al hablar del jurado de La Voz –del que él formaba parte–: “¿Y quién es Remmy Valenzuela?”. Entendimos la pregunta como una admiración de que un artista de nivel bajo mediático fuera juez en ese concurso. El cantante dio muestra de su carácter contestándole a la comunicadora: “¿Y quién es Pati Chapoy”. Acto seguido, salió del jurado y entró en su lugar Christian Nodal, donde coincidió con Belinda y surgió el amor. Eso fue una muestra de un carácter irascible, intolerante e irrespetuoso.

SE ROMPEN LOS LAZOS SANGUÍNEOS

Muy alejado del tema jurídico, un tema filial: que una hija demande a su madre y lo grite a los cuatro vientos parece ya no sorprender a nadie. Están tan trastocados los valores familiares hoy en día, que vemos a Frida Sofía demandar a su madre, Alejandra Guzmán, y a su abuelo Enrique Guzmán por tres delitos: violencia familiar, abuso sexual y perversión de menores, según carpeta integrada por el licenciado Xavier Olea, abogado de la joven. Y quien está pagando el caso es Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía. Ver para creer.

LUCERO Y MIJARES, BUEN SHOW

En mayo, ambos cantantes se reunieron para ofrecer una presentación virtual acompañados de sus hijos: José Manuel en la guitarra, y Lucero integrada en los coros. Verlos y oírlos en familia es muy agradable. Me hubiera gustado mayor participación de Lucero, pero casi casi le hicieron coros a Manuel que, entre paréntesis, está cantando con una voz más madura, bien colocada en canciones como El privilegio de amar y No se murió el amor.

¡AMOR, AMOR...!

Dentro de estas noticias que escandalizan a la opinión pública, también está el remanso de un sentimiento de amor que vive el productor Juan Osorio con la actriz Eva Daniela, que demuestra su capacidad histriónica como villana en la telenovela Qué le pasa a mi familia? Desde hace casi cuatro meses viven esa ilusión, y ella ha declarado que Juan “es el hombre que esperaba, que me atiende, me mima y me hace sentir protegida”.

Por su parte, el productor contesta a las críticas que le hacen sobre “40 y 20”, diferencia de edad: “¿ Y eso qué tiene?”. Algo así como un verso de la canción de Martín Urieta: “¡Y qué de malo tiene que un hombre se enamore de una mujer!”.

LE CORTARON PARTE DE LA LENGUA

Me comenta la periodista Maricarmen Cruz, también promotora de artistas, que mi querida amiga Úrsula Prats (la de los ojos color violeta, muy parecidos a los de Liz Taylor) padeció cáncer en la lengua y tuvieron que cortarle una parte para evitar que la invadiera. Toma cursos de comunicación mediante señas para poder expresarse. Es fuerte y lo logrará. Ella actuó en telenovelas como Tú o nadie (1985), Monte Calvario (1986), La pobre señorita Limantour (1987), Tormenta en el paraíso (2007) y Triunfo del amor (2010). Lamentable la situación que vive.

A RITMO DE CUMBIA

Escuché la nueva versión de Margarita a ritmo de cumbia de Corazón partido, y hace una recreación muy bailable de este éxito interpretado por Alejandro Sanz, también autor de la letra, quien la canta muy al estilo andaluz, recortadas las palabras.

SE REINCORPORA

Con esta novedad musical, la Diosa de la Cumbia se reincorpora a la actividad luego de más de un año de estar encerrada para evitar el contagio de COVID-19; sin embargo, en cuanto se abrieron los casinos, ella regresó con fuerza al que está en Plaza Antara para ver si corre con suerte y la maquinita le da a ganar lo suficiente para contar la hazaña de ser la única que la exprimió, porque ahí, la ganona es la casa.

