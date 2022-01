Sin Carlos Marín, quien murió por Covid, Il Divo llega a México

La trágica muerte de Carlos Marín dejó a su grupo, Il Divo, con una gira pendiente. El cantante falleció el 19 de diciembre a causa del coronavirus que contrajo mientras estaba de gira de conciertos por Inglaterra.

El resto de los miembros de Il Divo, el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler, han decidido retomar esa gira pero ahora convertida en un homenaje para Marín, quien era español.

Carlos Marín era considerado el más carismático de los cuatro tenores que componen esta agrupación que combina en su repertorio las arias con éxitos pop.

Además de la gira, Marín dejó otro pendiente de índole personal: casarse por segunda vez con la misma mujer: Geraldine Larrosa, mejor conocida como Innocence, también cantante.

“Se ha ido mi gran amor, 30 años que he estado con él, hemos estado siempre juntos, estos últimos dos años hemos estado juntos. Habíamos sobrevivido a la pandemia y al final la pandemia me lo ha quitado. Era la persona más buena del mundo, el artista más grande de España y del mundo entero, es que no me lo creo todavía”, dijo Larrosa durante el funeral hace tres semanas.

Carlos Marín y Larrosa se habían separado pero durante la cuarentena de 2021 se habían reencontrado y decidido volver a casarse.

Ahora, el resto de los miembros de Il Divo han decidido retomar la gira y llegarán a México en mayo. “Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín; IL Divo continuará con sus presentaciones en homenaje a su compañero. La gira anteriormente llamada For Once In My Life Tour, continuará como Greatest Hits Tour e incluirá un invitado especial: el barítono mexico-americano Steven LaBrie”, indicó la agrupación en un comunicado.

Miller agregó: “Carlos tenía una personalidad más grande que la vida, con una rara combinación: una voz increíblemente hermosa dada por Dios, y un talento absolutamente inmenso”.