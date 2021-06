'Reggaetón acústico': Camilo, Mau y Ricky, Tini y más se unen al álbum exclusivo en Deezer

Talentos de diversos países se unieron al álbum exclusivo de Deezer en el que transforman cómo conocemos el reggaetón, al crear nuevas versiones acústicas que te sorprenderán.

Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, llega 'Reggaetón acústico', el álbum revolucionario con 17 versiones de éxitos de artistas y grupos que han hecho bailar al mundo.

Además de poder escucharlo en Deezer, el servicio global de streaming de audio, podrás disfrutar de un minidocumental con diversos videoclips de las actuaciones musicales que forman parte de este disco.

Manuel Turizo es uno de los artistas en el álbum, y dijo: "Escribir y cantar una canción de reggaetón no es tan sencillo como la gente cree; esto es un mito porque, si fuese así, ¿por qué no lo haces? También el crédito que le dan a Auto-tune lo es; eso es falso, totalmente falso, y las personas se lo deben sacar de la cabeza. Si tú no estás afinado, el Auto-tune no te va a afinar".

Mau y Ricky resaltan que la base es una buena canción... "Si la canción en sí no está a la altura, no tenemos nada. Nosotros, cada vez que hacemos un tema, nos aseguramos de que podamos agarrar la guitarra y podamos cantarlo, pues muchas canciones realmente nacieron así".

1.“Millones”, de Camilo – Medellín, Colombia

2. “Si me dices que sí”, de Reik – Mexicali, Baja California, México

3. “Amor en coma”, de Manuel Turizo – Montería, Colombia

4. “Vibes”, de Matt Hunter – Nueva York, EE UU

5. “Me enamora”, de Lenny Tavárez: – Puerto Rico, EE UU

6. “Feelings”, de Dalex – Philadelphia, Pennsylvania, EE UU

7. “Jeans”, de Justin Quiles – Bridgeport, Connecticut, EE UU

8. “Báilame en los besos”, de Dylan Fuentes – Barranquilla, Colombia

9. “Donde hubo amor”, de Pedro Capó – Santurce, San Juan, Puerto Rico, EE UU

10. “Chimbita”, de Feid – Medellín, Colombia

11. “Bailo pa’ ti”, de Lali – Buenos Aires, Argentina

12. “Doctor”, de Mau y Ricky – Venezuela, con Jon The Producer

13. “Agüita con coco”, de J Alvarez – Río Piedras, Puerto Rico, EE UU

14. “Mala de verdad”, de Mariah Angeliq – Miami, Florida, EE UU

15. “Miénteme”, de Tini – Buenos Aires, Argentina

16. “Despiértate”, de Cali y el Dandee – Cali, Colombia

17. “Sanga Zoo”, de Abraham Mateo – San Fernando, Cádiz, España

'Reggaetón acústico' llega este 25 de junio, que puedes disfrutarlo AL DAR CLIC AQUÍ.

