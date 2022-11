¡Quítate, Mariah! Chiquis se planta como la nueva reina de la Navidad

Desde que lanzó en 1994 la canción All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey se ha posicionado como la auténtica reina de la Navidad... hasta ahora que Chiquis lanzó una canción para plantarse como su sucesora.

Y es que la hija de Jenni Rivera estrenó la canción 'Jingle Bells (Vamos all the Way)', con una letra en español e inglés, tal como ella está acostumbrada a hablar.

Con un look inspirado en Santa Claus, y también con un body blanco y un abrigo majestuoso, Chiquis pone ritmo a la Navidad y está dispuesta a desbancar a Mariah Carey.

Se trata de una colaboración de Chiquis con Chispa, una aplicación de citas enfocada en el público latino en Estados Unidos, que aparece en varias escenas del video.

Es el primer villancico de Chiquis, quien se la ha pasado promocionando su más reciente disco Abeja Reina.

En tanto, Mariah Carey prepara conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York y se espera que su éxito All I Want for Christmas Is You vuelva a ser número 1 en las listas de popularidad pese a que ya pasaron casi 30 años desde su lanzamiento.

