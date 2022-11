'Nunca es tarde': El emotivo discurso de Ángela Álvarez al ganar el Latin Grammy a Mejor artista nuevo

FOTO: RONDA CHURCHILL / AFP. No hay edad para cumplir los sueños y la señora Ángela Álvarez lo demostró este jueves 17 de noviembre, al subir al escenario de los Latin GRAMMY 2022 para recibir su premio en la categoría de Mejor artista nuevo.

Cabe mencionar que no es la primera persona en ganar un Grammy a los 95 años, pues empató en edad con el legendario Tony Bennet.

Ángela Álvarez empató a sus 95 años con la joven Silvana Estrada, quien también subió a recibir su gramófono. Sin embargo, la que robó la atención y provocó conmover a cualquiera, fue la abuelita que estudió en un internado de monjas donde aprendió a tocar guitarra.

En su emotivo discurso, recordó que nunca es tarde para que los sueños se cumplan.

"Me gustaría agradecer a la Academia y a todos los que me ayudaron a llegar a este momento. Muy especialmente a los músicos, y a toda mi familia y a mi hija Marucha que yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último, a mi nieto y productor Carlos José Álvarez, él fue el que me ayudó a que llegara aquí a este momento. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida Cuba que nunca la podré olvidar y también a aquellos que no han realizado su sueño: aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo puedes lograr, se los prometo, nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios los bendiga".

¿Quién es Ángela Álvarez?

Escribió sus canciones en la adolescencia pero nunca supo cómo iniciar su carrera. En entrevista con TNT, dijo: "Ha ido un triunfo. Cuando yo compongo y toco la guitarra y canto, lo disfruto mucho, pero nunca pensé que este momento iba a suceder, y ha sucedido, y se lo agradezco a Dios todos los días".

"Empecé a luchar pero no sabía cómo hacer el contacto porque me daba temor que me hicieran plagio. Mi nieto estudió música y le dije un día que tenía un sueño que no sabía si podía realizarlo, le canté mis canciones y él dijo 'tu sueño se va a realizar'. Un día me llevó a Los Angeles, tenía los músicos, todo, y al otro día me fui", contó sobre cómo grabó su álbum.

Durante toda su vida compuso canciones y las guardó en cuadernos. De ahí salieron las 15 canciones de su primer disco, y ahora ya es ganadora de Latin GRAMMY.

Ángela protagonizó un documental llamado 'Miss Angela', y ya cantó en el histórico teatro Ávalon de Los Ángeles, donde la presentó el actor Andy García. También apareció cantando el bolero clásico 'Quiéreme mucho' en la película 'The Father of the Bride'.



