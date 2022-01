Muere Meat Loaf, el rockero más vendedor del mundo

<

En la historia de los solistas rockeros, no hay disco más vendido que ‘Bat Out of Hell’, de Meat Loaf, quien murió esta mañana a los 74 años de edad luego de haber padecido durante la última década afecciones respiratorias.

Meat Loaf pasó a la historia de la música con su éxito “I’do anything for love”, que se convirtió en un himno de las baladas de poder en el rock. Pero también en el mundo de la actuación marcó huella con su personaje de Edddy en la película iconoclasta ‘The Rocky Horror Picture Show’.

La noticia del fallecimiento se dio a conocer mediante un comunicado: “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos”.

El asma se había convertido en el principal problema de salud de Meat Loaf en los últimos años, lo que había provocado incluso que cancelara algunas presentaciones de su gira en Estados Unidos a principios de esta década.

Luego, durante un concierto en 2016, tuvo que suspender porque, dijo más tarde, había sufrido una deshidratación severa.

Su disco ‘Bat Out of Hell’ nunca tuvo un número 1 en las listas de Gran Bretaña y tampoco en Estados Unidos pero hasta el día de hoy ha vendido 100 millones de copias, lo que lo coloca como el disco de un rockero solista más vendido.

Por encima de él, sólo están los cantantes Michael Jackson y Whitney Houston y el grupo AC/DC.

“Su increíble carrera duró 6 décadas que lo vieron vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y protagonizar más de 65 películas, incluyendo 'Fight Club', 'Focus', 'Rocky Horror Picture Show' y 'Wayne's World'", dice el comunicado.