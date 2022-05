Los tigres del norte rompen siete años de silencio discográfico

Los Tigres del Norte están de vuelta en su México lindo y querido. Tras siete años sin lanzar un disco inédito, la famosa agrupación vuelvo al ruedo, tras un receso forzoso por la pandemia, con la versión de deluxe de su última producción discográfica "La reunión", que contiene 12 temas, compuestos y grabados durante el confinamiento por el Covid-19.

Óscar, Luis, Eduardo, Hernán y Jorge ofrecieron detalles en Ciudad de México de su nueva música, los nuevos proyectos de la banda y los tres conciertos a casa llena que ofrecerán este fin de semana en el Audtorio Nacional.

"Hubo mucho tiempo en el que tuvimos contenidos siguiendo protocolos por la pandemia, ese periodo se fue alargando y finalmente ahora podemos estar de nuevo con el público y reencontrarnos cara a cara. Duramos casi nueve meses sin tener contacto ni vernos y cuando finalmente pudimos reunirnos, sentimos una emoción muy grande. El estar tanto tiempo inactivos nos llevó a reflexionar y trabajar muchas cosas que el ritmo tan apretado de la agenda no nos permitía", comenzaron diciendo a la prensa los integrantes de la agrupación.

Sobre el álbum que contiene ya éxitos como: "La rutina" y el tema homónimo "La reunión", Hernán comentó: "Nunca habíamos tenido la experiencia de hacer un disco con calma y trabajarlo por pedacito. Fue como un sueño, una experiencia completamente diferente, huno discos que grabamos en dos dias, pero ahora que hicimos este fue de una forma distinta; cada quien estudiaba los temas en sus casas y luego nos juntábamos para la práctica".

Una vez más, testificaron que ellos no están inmersos en grupos delictivos. "Nosotros cantamos canciones para todo el mundo, no estamos ligados con nada del narcotrafico. No nos metemos en otras áreas, sino damos el ejemplo a través de la música, cada canción tiene una sentido de fuerza para que la gente se de cuenta que los temas de Tigres del norte ayudan a que la gente piense en el sentido social que llevan. Nuestros sencillos buscan llevar un mensaje de unión, amor y esperanza", apuntó Hernán.

Se mostraron muy satisfechos y emocionados de lanzar la voz a favor de la inclusión con la canción "Era diferente", la cual habla de la aceptación de la comunidad Lgbttiq. "Tenemos una excelente relación con la comidas, muchos seguidores nos apoyan y nosotros a ellos, y hemos conocido historias muy sorprendentes y emotivas. Las canciones marcan un parte aguas cuando son los momentos correctos. Un tema como este dice mucho porque habla de la situación de la orientación sexual sin ofender a nadie", comentó Jorge.

Sobre el plan de una bioserie no quisieron adelantar muchos detalles, sólo se limitaron a decir que está en conversaciones y que por lo pronto están concentrados en otros proyectos sin dar más información.

Boletos agotados

Los tigres del norte se presentarán el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de Mayo en el Auditorio Nacional y ofrecerán un show renovado y distinto al que han mostrado anteriormente. Adelantaron que rendirán un tributo a Vicente Fernández con una selección de sus mejores temas y la canción que ellos le grabaron en su honor llamada: "Un consentido de Dios.