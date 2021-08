Lo inspiró Belinda para su primer disco solista: Rodel G y lo que aprendió de su coach

Rodel G, quien fuera integrante de Los Wapayasos, debutó como solista con el tema Yo lo sé, el cual rebasó el millón de reproducciones en internet a unas semanas de su lanzamiento. En entrevista con TVyNovelas, el cantante, quien planea convertirse en un ícono del reggaetón, nos dice que para su primer álbum como solista se inspiró en el aprendizaje que le dejó participar en La Voz México, en el equipo de Belinda, con quien tuvo una gran conexión artística.

¿Cómo te sientes con tu incursión en el género urbano? Vengo con toda la actitud para entrarle de lleno a este género, también vamos a soltar música de muchos géneros, habrá pop, funk y baladas. ¿Qué temas abordarás en las canciones? Hay canciones tanto de amor como de desamor para ponerte a perrear hasta el suelo, y de todo, incluso hay unos temas bastante fuertecitos, la idea es entrar en el género urbano y poder ser un representante de éste en México a nivel internacional.

¿Seguiste en contacto con Belinda después de La Voz México? Sí, duramos un tiempo platicando; la verdad es que estoy muy agradecido, ya que gracias a ella aprendí demasiado, me ayudó a creer en mí, a trabajar en mi interpretación y a sacar la mejor versión de mí; surgió una conexión real, y hoy en día te puedo decir que es la conexión que me llevó a crear este álbum que llevará como nombre The Real Connection TRC.

¿Ella te inspiró a crear este disco? Totalmente, fue un gran apoyo en mi carrera; recuerdo que cuando me eliminaron del programa, ella me escribió y me dijo: “Este no es el final, sino el inicio de tu carrera”. ¿Escribiste alguna canción para ella? No, pero en el momento en que escribíamos todas las canciones y las grabamos, siempre estuvo presente en mi cabeza, sus palabras, todo.

HARÁ UNA ANIMACIÓN DE ÉL

Rodel G nos reveló que como parte del concepto del disco, la mitad de los videos serán a través de la técnica conocida como animación, en la que habrá un dibujo de él: “Lo están trabajando los animadores, porque es el concepto que le queremos dar al álbum, tanto realidad como animación”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!