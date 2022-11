Famosos homenajearon a Marco Antonio Solís, la Persona del Año en los Latin GRAMMY

Una constelación de estrellas homenajeó este miércoles en Las Vegas al cantautor mexicano Marco Antonio Solís, en la tradicional ceremonia que engalana a la Persona del año, que marca la antesala de la entrega de los premios Latin GRAMMY.

"Es una leyenda viviente de la música", dijo al abrir la ceremonia Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, a cargo del reconocimiento que el año pasado fue para el cantautor panameño Rubén Blades.

Laura Pausini, Ana Torroja, Fito Páez, Sin Bandera, Camila, Carla Morrison, Sebastián Yatra, Taboo y Gente de Zona fueron algunos de los que se dieron cita en la arena Michelob Ultra para entonar varios de sus éxitos en cinco décadas de carrera.

"Es un logro que viene a coronar en esta etapa de mi vida todo lo que he hecho", dijo Solís a la AFP acompañado de su esposa y sus dos hijas.

Después de más de una hora de las presentaciones, el artista de 62 años recibió el especial gramófono de manos de Emilio Estefán, fundador de la Academia Latina de la Grabación. "Gracias, muchas gracias", dijo Solís antes de leer un emotivo discurso.

"He sido mas amigo del fracaso que del éxito, porque el fracaso ha sido mi mejor consejero y fue el único que me presentó el éxito. Ustedes han sido la energía que me estabiliza y que me pone en movimiento", cerró Solís dirigiéndose a su familia. El mexicano cerró la noche con "Si no te hubieras ido" coreada por una audiencia de artistas en pie.