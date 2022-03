¿Cuándo se retirará Lupe Esparza de Bronco? Èl lo aclara

“Tengo más de 45 años cantando” dice Lupe Esparza al explicar que en su vida, la música es una de las cosas más importantes.

El vocalista del grupo Bronco habló del momento en que se retirará de los escenarios durante la conferencia de prensa en la que se anunció su gira “Soltaron los caballos”

“Yo nunca me he cuidado la garganta como tal, nunca he sido de no comer helado ni nada de eso”.

Esparza asegura que ha conocido el fracaso y la gloria por lo que sabe que la popularidad y el éxito son relativos y que ninguno de los dos determinarán el momento en que decida retirarse.

“Hoy disfruto lo que venga… y además los muchachos ahora me ayudan con los coros y es una forma de irlos metiendo”, dijo en referencia a los hijos de los Bronco originales y que ahora forman parte ya de la agrupación.

Pero entonces ¿cuándo se retirará el Bronco mayor?