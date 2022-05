Carlos Cuevas, de mesero a discípulo de Vicente Fernández

En la calle Miguel Ángel de Quevedo esquina con Avenida La Paz comenzó la carrera de Carlos Cuevas. Pero no como cantante sino como mesero.

El bolerista con 37 años de trayectoria recuerda con mucho cariño una crepería que se llamó Charly’s Crepas en la que había un pequeño escenario.

“Lo que pasaba es que yo era un chavito, todavía no cumplía la mayoría de edad y me puse a trabajar como mesero en esa crepería. Pero como también estaba el escenario, entonces combinaba ambas cosas, mesereaba y cantaba”.

Cuevas recuerda que como mesero aprendió muchas cosas, entre otras la importancia de ejercer cualquier trabajo con dignidad. Además, cuenta que fue ahí, trabajando como mesero, que conoció a su esposa.

Con el tiempo, el talento de Carlos Cuevas le abrió camino hasta ganar el Festival OTI Internacional, lo que coincidió con el surgimiento de una amistad con Vicente Fernández.

“Don Vicente me apoyó siempre que pudo. No recuerdo una sola vez en la que no haya hecho algo por mí y mi carrera”, dice el bolerista.

De acuerdo con su memoria es imposible lo que se ha dicho del Charro de Huentitán luego de su muerte: que bloqueaba y boicoteaba a otros artistas.

“Me parece que eso es una leyenda urbana. Son cosas que se iban repitiendo como historias de las que nadie tenía pruebas, y ahora que don Vicente ha muerto, hay muchas personas que salen a decir de lo que se acuerdan”.

Julia Palma y Juan Valentín, dos cantantes de música ranchera han asegurado que fueron boicoteados por Fernández para que no pudieran triunfar en México.

Carlos Cuevas lo duda. “Al maestro Juan Valentín lo conozco mucho y sé que es un gran cantante y que ha conseguido un gran éxito. Y lo de don Vicente, te repito, me parece que es una leyenda urbana, nada más”.