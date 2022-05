Alak se siente "Millonario" por su canción nueva y su concierto con Nicky Jam

En dos años, Alak se hizo millonario. No en el sentido económico, sino artístico.

El joven cantante coahuilense estrena su sencillo "Millonarios" al mismo tiempo que se presenta esta noche como telonero de Nicky Jam en la Feria de San Marcos.

Es decir, que Alak tiene dos razones para celebrar lo que empezó hace dos años como un sueño.

“Millonarios es un tema que comencé a escribir en 2019 cuando aún vivía Torreón, Coahuila. Me acuerdo que pasé por un amigo y le comenté que tenía un coro que me gustaba mucho y se lo canté pero nunca la grabé, sentí que tenía que hacerlo hasta que tuviera algo que celebrar”, comparte Alak.

En el concierto que ofreció para abrir el concierto de Nicky Jam en Aguascalientes, Alak demostró que ha encontrado en el hip hop una herramienta para darle voz a sus ideas, y que tiene un gran flow y estilo que reviente los micrófonos.

Alak lanzará su primera producción discográfica el próximo 26 de mayo.

“Millonarios no se refiere al dinero, sino a la parte emocional. Cuando compuse el coro no estaba muy bien conmigo mismo. Un par de años después, estando con José Miguel sentí que ya podía terminar de escribirla y grabarla. Me di cuenta de todos los pasos que había dado para poder llegar a cantarla en un estudio de forma profesional. Entendí que tenía mucho que celebrar y que era millonario”.

Este es el tercer sencillo de Alak y está disponible en todas las plataformas digitales, además de tener un video grabado a las afueras de la Ciudad de México. Para su creación se buscó darle un estilo dantesco y post apocalíptico, gracias a la fascinación que Alak tiene por la moda cyberpunk.

“Para la gente que escuche mi música quiero decirles que tomen el riesgo porque es la forma más eficiente de seguir y cumplir sus sueños”, Alak.