700 mil personas verán a RBD pero fans piden abrir más fechas en Europa y Latinoamérica

El furor no se hizo esperar, y como si el tiempo no hubiera transcurrido, millones de fanáticos de RBD celebraron, en distintos lugares del mundo, el ansiado regreso a los escenarios de la banda mexicana más importante de los últimos tiempos, surgida de la telenovela Rebelde. El anuncio de una última gira en la que cinco de los integrantes se reencontrarán después de 15 años generó todo tipo de emociones la noche del jueves pasado. Por una parte, la alegría y el éxtasis de quienes sí podrán verlos en vivo y en directo; por otro lado, la decepción de seguidores cuyos países no están incluidos en el tour.

Desde el World Trade Center de la CDMX, Christian Chávez y Christopher Uckermann develaron la esperada noticia, y en conjunto con su sitio web oficial, compartieron las fechas y ciudades que recorrerán con Soy Rebelde Tour 2023, en el que los chicos se unirán a Maite Perroni, Dulce María y Anahí.

La gira comprenderá del 25 de agosto al 1 de diciembre, y está dividida en dos etapas: la primera de 21 fechas en Estados Unidos, y la segunda de cinco en Latinoamérica Con uniformes del Elite Way School, pelucas rojas, pancartas y la estrellita en la frente, al mejor estilo de Mía Colucci, los fans se reunieron en avenidas, plazas, parques y glorietas para festejar que el sueño acariciado desde 2008 se convirtió en realidad.

Producida por T6H Entertainment, Live Nation y OCESA, la gira inicia el 25 de agosto en el estadio Sun Bowl de El Paso, Texas, ubicado en la frontera Estados Unidos-México. El recinto con capacidad para 40 mil espectadores simbolizará el impacto revolucionario de RBD que unió a tantas culturas.

En Estados Unidos: el Madison Square Garden de Nueva York y el Grand Garden Arena de Las Vegas. También en enormes estadios de ciudades como Dallas, Houston, Chicago y Los Ángeles.

En México: Foro Sol de la Ciudad de México, Estadio 3 de Marzo de Guadalajara y Estadio Mobil Super de Monterrey

En Brasil: el Allianz Parque de São Paulo y el Estádio Nilton Santos Engenhão de Río de Janeiro.

La preventa para los conciertos en México estará disponible a partir del 26 de enero.



“NO ES UN REGRESO DEFINITIVO”: DULCE MARÍA

Y aunque todo parecía felicidad con la noticia, el descontento y las lágrimas también empañaron el anuncio de fechas y localidades, pues los fanáticos de Colombia, Argentina, España, Chile, Perú y Costa Rica, donde RBD es un fenómeno, estallaron en las redes sociales al enterarse que sus países no están incluidos en el reencuentro. Sin embargo, Dulce María dejó entrever, el viernes, en el programa Hoy, que existiría la posibilidad de que visiten otras naciones.

“Por eso no es un world tour, la gira es lo que se ha logrado ahorita porque es muy difícil compaginar fechas, dejar a los niños, familias... Estamos todavía en shock, muy emocionados, muy agradecidos y tristes por la gente que no podrá vernos, pero tampoco podemos ir a todos los lugares. Aunque mientras sea posible, todo puede pasar; vamos a tratar de complacer a la gran mayoría, y si podemos abrir fechas, se abrirán, pero es complicado. Por lo pronto, después de 15 años, ya nos juntamos”, expresó la intérprete de Roberta Pardo en la telenovela Rebelde, que catapultó a la banda RBD.

Dulce María también explicó que trataron de organizar las presentaciones para darle tiempo a Maite Perroni de convertirse en madre y recuperarse del parto. “Entre todos vamos a apoyarnos porque ser mamá te cambia la vida. Lo que sí es cierto es que estamos más unidos que nunca, muy emocionados, porque estamos en otra edad, en otra etapa, conscientes de que queremos hacerlo y disfrutando de una manera muy diferente a ese entonces que nos pasaba la vida y no nos dábamos ni cuenta”.

La cantante, que graba en Televisa el melodrama Pienso en ti, aseguró que no se trata de un regreso definitivo: “es algo único que estamos haciendo para la gente”. Sienten una deuda gigante con sus fans, porque no pudieron hacer conciertos del adiós en México, y en aquel momento les dejaron roto el corazón.

