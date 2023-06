Horóscopos semanales del 26 de junio al 2 de julio de 2023, por Paco Segovia

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Debes tener mucho cuidado con la seguridad personal, hoy en día todos estamos expuestos, así que blinda tu hogar y todas tus pertenencias. El amor te dará una gran sorpresa que te llenará de gozo y con ganas de seguir adelante en esta relación tan importante. No es momento de comprar en exceso, y menos de tirar el dinero.

DÍA: JUEVES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 34

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Semana de fiestas o algún evento importante que te traerá buenas oportunidades, así que trata de no faltar; también necesitas distraerte después de semanas tan pesadas, rompe con la flojera y la apatía. No pierdas la fe, pueden surgir esas oportunidades que estás buscando desde hace tiempo, ya viene esa señal. Cuidado con la vanidad, reconoce cuando estás mal.

DÍA: LUNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 3

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Debes tener mucho cuidado con los movimientos que hagas de papeles, firmas o contratos, tienes que leer bien las cláusulas. Que no se te olvide todo lo que te ha pasado cuando confiaste en cualquier persona y te ha tocado perder, así que no vuelvas a tropezar con la misma piedra. Cuida mucho el estómago, atento con lo que comes en estos tiempos de calor.

DÍA: SÁBADO

COLOR: VERDE

NÚMERO: 5

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Cuida mucho a tu familia, hay que poner orden ya que todo se ha salido de control; últimamente se han desatado pleitos y chismes. La verdad te hará libre, así que lo mejor es confrontar, hablar de frente y decir lo que sientes. El dinero no ha sido problema para ti, y llegará más estos días que ni te lo esperas; disfrútalo y compártelo con aquellos que amas. Cuidado con tus pertenencias.

DÍA: MARTES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 77

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Tienes un negocio en la mira, así como lo has pedido, te lo dará el universo. Hay noticias que no siempre son positivas, pero recuerda que la vida está llena de sube y bajas debemos estar preparados siempre para todo. La salud te pasará factura si sigues con esos descuidos de alimentación y no dormir a tus horas; cuídate y quiérete más que nadie, que ninguna persona lo hará por ti.

DÍA: SÁBADO

COLOR: ROJO

NÚMERO: 13

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

El sol brillará para ti estos días, quiere decir que todos tus planes, proyectos etc. saldrán con éxito, así que aprovecha la racha que te está dando la vida. Donde debes poner atención es en el tema de tus finanzas, ya que de repente gastas mucho e invitas a todo aquel que se te atraviesa, descuidando tus prioridades; pon atención en esto. Cuídate de un golpe de calor.

DÍA: JUEVES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 1

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Nadie dijo que el matrimonio era fácil, y menos cuando ya ha pasado tanto tiempo de estar juntos; deberás romper con la monotonía e inventarte algo diferente con tu pareja, un viaje a la playa les caería muy bien. Tendrás buena economía estos días, pero no te olvides de pagar tus deudas y trabajar con tus prioridades. Por otro lado, alguien te va a contar un secreto, debes guardarlo y no andar platicándolo.

DÍA: MARTES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 6

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Tienes que crecer y no atorarte con nada ni nadie; debes mucho y tendrás que empezar a pagar los errores cometidos en el pasado, recuerda que nadie está exento, y para la otra, sé más cuidadoso. El camino se va preparando para que el amor nuevamente aparezca, así que no te cierres y abre el corazón; no dejes que los temores acaben con tu felicidad, la mejor combinación es la razón con el sentimiento.

DÍA: LUNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 45

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Por fin te libras de todo lo negativo que te dejó esa relación que sólo te hizo perder el tiempo y tu paciencia, ahora es momento de que agarres fuerza y comiences una nueva vida con toda la buena energía y lleno(a) de amor propio, que te hace mucha falta. En el trabajo, aguas con los pleitos con tus compañeros, podrían acabar mal las cosas, mejor, antes de hablar piénsalo dos veces.

DÍA: MARTES

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 2

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Los juicios que hagas hacia los demás son los mismos que la vida hará para ti; no señales y te admires de otros, que podrías caer en lo mismo, todos estamos en el mismo plano terrenal, el poder también se acaba, así como el dinero y la salud. Por otro lado, tu buen desempeño en el trabajo te dará pronto los frutos que estabas esperando desde hace mucho.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 44

Gloria Aura es Cáncer, nació el 28 de junio de 1985.

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Aguas con los préstamos de dinero, si vas a pedir un crédito, debes tener mucho cuidado con aquellas empresas que engañan; no pongas en riesgo tu dinero. Sigue trabajando duro, ya mero vendrá ese lugar que andas buscando, te lo has ganado. Nomás no se puede solucionar el tema con la familia, lo mejor que puedes hacer es ser neutral y no meterte más; allá hay veces que no está en tus manos.

DÍA: VIERNES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 30

PISCIS

(Febrero 19-Marzo 20)

Tus ahorros te ayudarán a salir adelante en estos momentos tan difíciles, pero saldrás adelante; no te preocupes, todo se acomodará en temas económicos. Cuida mucho lo que platiques con amigas o gente que no conoces bien, ya sabes que la envidia nunca duerme y tú eres muy confiado; ten mucho cuidado, tus proyectos se quedan en ti hasta que se vean realizados.

DÍA: DOMINGO

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 6

