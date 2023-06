Horóscopos semanales del 19 al 25 de junio de 2023, por Paco Segovia

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Los éxitos nunca llegan solos, siempre están rodeados de buenas noticias que llenarán de felicidad tu vida, así que aprovecha lo que tienes. Hay alguien a quien le gustas mucho en silencio, pero tiene miedo de ser rechazado(a); no te has dado cuenta, abre bien los ojos y verás algo que te sorprenderá. El dinero ya viene, no tarda, aprovéchalo.

DÍA: DOMINGO

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 9

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Vuélvete práctico, de repente eres muy enredoso y de una pequeña historia haces una gran película; no seas dramático y ve las situaciones con más realismo y serenidad, siempre hay mejores caminos. Semana llena de actividades laborales, estarás con mucho trabajo y poco tiempo para tu vida personal. Habrá una pérdida que dolerá, pero tendrás que aceptar que así es la vida.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 18

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Nuevas propuestas laborales que te llevarán a ese lugar que tanto deseabas tener, ahora la vida será más condescendiente contigo y te dará la oportunidad de llegar alto. En temas emocionales, la tristeza te puede invadir o podrían surgir problemas con la familia por malentendidos; deberás estar atento para tomar la mejor decisión y que las cosas sean lo mejor para todos.

DÍA: LUNES

COLOR: VIOLETA

NÚMERO: 4

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Semana de mucha sensibilidad, andarás irritable por temas del mal amor, ya debes poner un alto a esta relación que no se le ve ni pies ni cabeza y sólo está dejándote sin energía ni ganas de seguir. Tus logros económicos se verán reflejados estos días, habrá grandes ganancias que te llevarán a tener más tranquilidad. Defiende lo que es tuyo en el trabajo, no les des chance que se queden con tu puesto.

DÍA: JUEVES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 20

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

El amor te perseguirá esta semana y estarás flotando en una nube, sólo no dejes de pisar la tierra para que no te vayas a llevar un chasco; trabaja mucho con tu seguridad emocional, eso te ayudará, ya lo verás. El dinero se ve poco a poco fluyendo en tu vida, podrás hacer buen eso de él. Tu casa necesita orden, hazle una limpia de energía, que le hace mucha falta.

DÍA: SÁBADO

COLOR: NEGRO

NÚMERO: 57

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Reflexiona estos días, reconoce que has cometido un error con alguien o has sido injusto(a); lo mejor es reconocer cuando te has equivocado y enmendar. Allá afuera hay mucha competencia, no olvides que nadie es indispensable, así que échale ganas y sigue trabajando con mucho fervor. Cuida mucho la garganta y todo el sistema respiratorio.

DÍA: MARTES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 16

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Ya se acaba la fiesta para ti, ahora debes aprovechar esta energía de tu año nuevo; cuídate de las discusiones y malentendidos que puedan surgir estos días, mejor mantente en silencio sin hablar de más. La pasión regresa a tu vida acompañada de una buena persona que traerá mucha diversión a tu camino.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 34

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Te reunirás con personas que hace tiempo no veías y te dará mucho gusto recordar viejos tiempos y ponerse al día; alguien te moverá el corazón, y lo mejor es que serás correspondido. Estarás en una encrucijada porque te ofrecerán un nuevo empleo que suena bastante atractivo, pero también estás contento donde te encuentras, entonces tendrás que tomar una gran decisión pronto.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 44

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Tienes que regenerar tu vida emocional, deja atrás ya a esa persona que no te ha dejado nada positivo, sólo has estado sufriendo por nada; recuerda que el verdadero amor se da solo, sin condicionamientos. No es momento de arriesgar tu trabajo, debes poner más atención con eso, el país está pasando por momentos difíciles con el empleo, así que no abuses de tu buena suerte.

DÍA: DOMINGO

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 15

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Momentos tristes, pero la vida es así, está llena de situaciones agridulces; tal vez la pérdida de algo o alguien te pondrá así, pero recuerda que todo pasa y nada es eterno. Por otro lado, buenas noticias de dinero llegarán estos días que te servirá para pagar todas tus deudas y ayudar a quien lo necesite. Cuida mucho las rodillas y la espalda, podrías tener alguna caída.

DÍA: VIERNES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 33

Erick Elías es Cáncer, nació el 23 de junio de 1979.

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Buenas noticias llegan a tu vida esta semana, lo que tanto estabas esperando por fin se va a dar; no te detengas sigue con tus planes. En temas familiares hay que poner mucha atención con los hijos o hermanos, cuida mucho con quién se reúnen, el peligro está en todas partes, así que no pierdas de vista sus movimientos. Atención con tu dentadura, visita al dentista.

DÍA: JUEVES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 52