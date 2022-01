Horóscopos 2022: VIRGO... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Un coco natural detrás de la puerta de tu hogar ayudará a alejar las envidias.

Los Virgo le hacen honor a su elemento, que es la tierra; son demasiado incrédulos de las situaciones y necesitan ver para creer, muy reservados con su vida personal y, de hecho, abusan de su discreción. Saben cómo ser personas útiles a los demás y actúan para solucionar alguna situación muy a tiempo; no les gusta depender de nadie en ningún sentido, son autosuficientes y los traiciona su mente, ya que vuela al mil por minuto. En el primer semestre del año tendrás que aprender que no podrás tener el control de todo como es tu costumbre. Eso lo has venido observando en estos últimos años, ahora te darás cuenta de que nada es lo que parece.

La vida está llena de sorpresas que no estaban planeadas, así que lo más recomendable este año es que dejes fluir todo y que vayas avanzando conforme estén sucediendo los eventos; no dejes de ser precavido por las sorpresas que van a ir apareciendo en el camino. Lucharás por derribar obstáculos y no deberás rendirte por muy grandes que los veas; tendrás el apoyo de gente que no imaginabas que pudiera hacerlo. Posiblemente prepares maletas para irte a conquistar nuevas tierras; que no te dé miedo hacerlo. Tal vez al principio, como todo, será difícil, pero conforme la marcha, todo tomará su rumbo y color. En la segunda mitad del año fluirán mejor tus situaciones complicadas y verás más luz. No es un año negativo; al contrario, será positivo para tener todo aquello que has venido trabajando y que por derecho divino te corresponde.

TRABAJO / DINERO

En el primer semestre te sentirás un poco desperdiciado, con ganas de generar más y tener nuevas oportunidades; no intentes correr, ve despacio, pero no te salgas del carril. No te faltará dinero, pero tampoco te sobrará; irás equilibrándolo. Lo más importante es que le des buen uso, no es recomendable hacer gastos innecesarios. No insistas mucho en puertas que no se abran cuando las toques, no serán para ti. En el segundo trimestre las situaciones se empezarán a acelerar, tomarán forma laboralmente, y las ganancias económicas se verán más fortalecidas, así que podrás descansar en cuanto a temas de deudas, que habrá con qué cubrirlas. No te confíes mucho de los compañeros de trabajo, aprende a guardar siempre una distancia y no confundas compañeros con amigos, para que no te vayas a llevar sorpresas. No te involucres con temas de créditos ni de préstamos, para evitar futuros problemas con instituciones y juicios innecesarios. Sigue en tu línea laboral sin detenerte, que llegarán grandes sorpresas, ya lo verás.

AMOR / AMISTADES

En cuestiones de amor de pareja, el primer semestre habrá grandes cambios no tan favorables, se vislumbran rupturas necesarias y que renovarán tu corazón. Retomar otros caminos y la toma de decisiones no será fácil, pero tendrás que dar ese paso antes de que sea demasiado tarde; deberás recordar que no todo es para siempre, todo va y viene, al igual que el amor. Los planetas se alinearán a tu favor y te llevarán a conocer nuevas amistades que te harán sentir diferente y te invitarán a nuevas aventuras. Es muy importante que hables y te expreses con toda la verdad por delante, y no mentir para obtener lo que quieres, ya que podrías perder lo más por lo menos, y todo por andar queriendo quedar bien con lo ajeno. Sólo recuerda que aquella persona que esté destinada para ti llegará, de la manera más extraña y cuando menos te lo esperas. En el segundo trimestre verás con más claridad hacia dónde quieres ir y con quién; habrá ofrecimientos de matrimonio o de unión libre. Consejo: antes de que tomes esa decisión, pon en una balanza lo que tienes y lo que podrías o tendrías que cambiar. Si estás dispuesto, adelante, da ese paso. No permitas que amistades cercanas acaben contigo energéticamente y que vivas desgastado cargando con historias que no te pertenecen.

SALUD / BIENESTAR

Cuida tu sistema nervioso, deberás encontrar solución a todos los temas que generen ansiedad y hacer lo que se pueda; no te presiones de más, ya sea en el trabajo o en el hogar, para no afectar tu salud, dejando atrás los temas que no está en tus manos resolver. Debes poner mucha atención con el estómago; cuida tu alimentación, pero antes de eso, busca en ti aquello que te tiene enojado y no has podido sacar. El trabajo en exceso acabará con tu salud; pon todo en una balanza y sopesa qué es lo más recomendable para ti; la necedad sólo es un reflejo de la ignorancia, y esa forma de pensar tan cuadrada es muy peculiar de tu signo. Recuerda: la buena salud comienza en la mente. Date tiempos de descanso para liberar la mente y sacar esa energía negativa que luego acumulamos. Si asistes al gimnasio, busca rutinas funcionales que te ayudarán a mantenerte en forma, y recuerda no abusar del ejercicio, que también resulta contraproducente.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 4, 22, 38 y 56