Horóscopos 2022: TAURO... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

Los nacidos bajo el signo de TAURO están arraigados a la tierra, saben esforzarse en asuntos relativos al talento, la seguridad, los valores y las finanzas. No les gusta rendirse, incluso cuando deberían hacerlo. Por eso, aprender a soltar y dejar ir lo que les gusta es una lección de vida para los taurinos. En este 2022, querido Tauro, tendrás que aprender a no tratar de retener a nadie y menos estar conviviendo con quien ya no quieres; los miedos debes dejarlos fuera de ti, trabajar con el orgullo también será una lección que llevas mucho tiempo queriendo aprender, pero te gana el coraje que llega a cegarte. Deberás cambiar las discusiones por hacer alianzas, hasta con tus enemigos.

La mala racha está por terminar, y este nuevo año traerá una esperanza favorable que te llevará a creer en ti, lo que te dará fuerza para no detenerte; que no se te olviden los esfuerzos que has hecho por superarte y que no son momentos de tirar la toalla, sino de avanzar. La familia será muy importante, ya que este año habrá movimientos de lugar para habitar, inclusive se podrá emigrar y cambiar de hogar. No deberás detener lo que el universo tiene para ti, no te arrepentirás. Tus expectativas este año serán nuevamente grandes y querrás alcanzar de nuevo tus metas; trabaja con tus decisiones para que no te quedes estancado. Volverás a tener esas comodidades económicas que por temas de pandemia estaban estancadas.

Este 2022 los caminos se abrirán por arte de magia, ya que una de las características de tu signo es la necedad, y eso te ayudará a alcanzar tus metas en varios temas de tu vida, sólo recuerda no forzar nada en ningún sentido de tu vida.



TRABAJO / DINERO

Un año con muchos altibajos en temas laborales; todavía no encontrarás realmente dónde debes estar, pero sí dónde quisieras trabajar. Tendrás que hacer grandes esfuerzos para conseguirlo, y lo podrás lograr, esto se podrá ver reflejado en el primer semestre del año; en tanto, no bajes la guardia y sigue adelante. Temas con jefes y superiores no serán nada fácil de sobrellevar, pero tienes que hacerlo. No confíes ciegamente en todos, siempre debes guardar distancia y no platicar todo lo que te pase; habrá compañeros del trabajo que se despedirán para tomar otros rumbos, y así es la vida; concéntrate en buscar tu estabilidad laboral, el dinero llegará para cubrir lo más esencial, así que durante el primer semestre deberás controlar tus gastos y cubrir lo más que se pueda tus deudas.

En el segundo semestre del 2022 las cosas en cuestiones de trabajo o negocio se verán más reflejadas, es más, podrás lograr objetivos que se veían casi imposibles, pero el universo en este segundo semestre te dará regalos que ni esperas. La posibilidad de alcanzar ese puesto laboral podrá realizarse con éxito; alguien pedirá tu ayuda en temas económicos, así que prepárate, tu familia o algún amigo necesitarán de ti.

AMOR / AMISTADES

En el primer semestre habrá ruptura amorosa que ya se veía venir de años atrás. Si tu situación es la soltería, este año empezarás a conocer a personas que podrían ser interesantes para ti, pero en especial alguien de tu pasado volverá a aparecer en tu camino y se retomará una amistad que podría llevarlos a dar un paso más importante en temas amorosos. Precaución con dificultades familiares que podrían salirse de control; los pleitos por herencias resaltarán, temas de abogados y demandas. En el segundo semestre estarás más tranquilo, ya que el torbellino de emociones ya habrá pasado, pero no te confíes, debes seguir sigiloso en todos tus movimientos, principalmente en temas de matrimonio o de pareja, no vaya a ser que te lleves una sorpresa desagradable. No pierdas tu tiempo con amistades que no te han dejado nada bueno. No son momentos de guardar rencores ni odios hacia nadie, lo mejor es dejar fluir y que el universo se encargue de todo eso; tú sigue tu camino y no te detengas.

SALUD / BIENESTAR

Por lo general, los Tauro gozan de buena salud a lo largo de sus vidas, pero deberás poner atención con las piernas, rodillas y espalda; busca atención médica para no caer en temas de operación, también atención en la garganta y los pulmones, y cuidado con infecciones de transmisión sexual. Cuidado con los niveles de azúcar, ya que los Tauro disfrutan mucho de los postres dulces y cremosos, pero podrían llevarte a subir de peso; evita la comida grasosa y llena de calorías. No dejes a un lado el ejercicio y las rutinas de caminar diariamente para quemar calorías, al igual que fortalecer tus músculos. No te quedes con nada emocionalmente, grita y di lo que sientes para evitar dolores en el corazón. Los corajes acabarán con tu buena salud, trata de tomar todo de manera más relajada.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 7, 18 Y 33