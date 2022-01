Horóscopos 2022: SAGITARIO... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Enciende todos los días una veladora azul para que el universo te proteja siempre.

Los sagitarianos son fuego en constante movimiento, se la pasan explorando el mundo y viviendo constantes aventuras. Es un signo que ama y busca siempre la libertad, sabe cuándo decir “no” y no se retracta de lo que dice ni de lo que piensa. Las lecciones que les da la vida son un gran tesoro para ellos, ya que les gusta aprender de lo que pasa en su entorno. Les gusta la justicia y ser completamente éticos y morales, y son muy exigentes en todos los ámbitos de su vida; no toleran los errores, pero a la vez saben perdonar rápidamente a sus enemigos o aquellos que los han lastimado. En el primer semestre del año la vida te dará una nueva señal de hacia dónde moverte.

La mudanza está a la vuelta de la esquina, podrás irte y cambiar de lugar, estado o inclusive de país. No debes dudar de ti; trabaja en tu confianza y escucha tu voz interior, ella te guiará hacia dónde debes ir.

La toma de decisiones dependerá mucho de tu entorno, y más que nada, de la gente que te rodea; sólo deberás ser muy prudente con las personas a tratar, ya sea laboralmente o a nivel personal, no todos entienden tu forma de ser tan directa y sincera. En la segunda parte del año deberás replantearte tus obligaciones; si no pones atención, repetirás las tareas ya realizadas. No trabajes doble, mejor pon atención; deberás soltar todo aquello que no es tuyo, delega las obligaciones a quien le pertenecen. No podrás seguir resolviendo la vida a los demás, tienes mucho qué trabajar en ti y dedicarte a vivir tu propia vida. En el 2021 tuviste mucho aprendizaje. En el 2022 lo echarás a andar y evitar equivocarte nuevamente.

TRABAJO / DINERO

En el primer semestre de este periodo el dinero fluirá mejor, y cada vez que avance el tiempo podrás tener fuerza económica; sólo recuerda no tirar el dinero, ya que en el 2021 viviste temas difíciles en tu economía. Ahora podrás adelantar pagos a tus deudas o empezar a ahorrar para ese proyecto que traes en mente. Será un año muy activo en temas laborales y surgirán proyectos que te mantendrán ocupado y con un buen humor, ya que podrás ver realizados por fin tus sueños. Habrá una energía positiva y el universo estará iluminándote.

En la segunda parte irás consiguiendo paulatinamente los objetivos trazados; recuerda que el 2022 estará lleno de oportunidades para aquellos emprendedores que las busquen. No eches todo al aire, pon atención y sé meticuloso en todo para no caer en errores. Podrías convertirte en un líder en tu trabajo, y ese nuevo cargo requerirá tener la mejor disposición de tu parte; el dinero seguirá fluyendo, pero ojo: no serán meses donde debas de invertir, tendrás que esperar a que todo se mueva. Debes tener presente que todo a su tiempo.



AMOR / AMISTADES

Desde el primer día de enero y hasta el último de junio habrá grandes sorpresas en temas relacionados con el amor en pareja; por fin dejas atrás la soltería, ¡enhorabuena! Aparecerá alguien del extranjero en quien encontrarás todo aquello que te gusta de una persona, sólo no quieras correr ni presiones la situación, para que todo resulte con éxito. Y a ti que tienes pareja, deberás poner atención y ser cuidadoso en cómo la tratas; si la sigues tratando mal, la vas a perder. Debes modificar ese carácter y darle libertad, la misma que a ti tanto te gusta.

En la segunda parte del año tus amigos necesitarán de tu ayuda, ya que a alguien le tocará vivir situaciones difíciles; no te olvides que ellos siempre han estado contigo. Te sentirás plenamente correspondido y no tendrás que controlar ni planificar nada, ya que todo fluirá de manera positiva y siempre a tu favor. Tus sentimientos hacia algunas personas cambiarán, pero no te sientas mal; ellos se lo buscarán, ¿quien les manda meterse en lo que no les importa? Recuerda seguir poniendo límites, para que nadie ni nada pueda lastimar tu corazón

SALUD / BIENESTAR

Deberás comprometerte más con tu salud y poner atención a las señales que te dará tu cuerpo a lo largo de 12 meses; aprende a escucharlo. Necesitas vivir una vida más sana en todos los sentidos, tu estilo de alimentación deber ser más orgánico y menos chatarra, ya que estarás en constante subida de peso y sabes que eso no es nada bueno para cualquier situación en la vida. La actitud positiva, el verte y lucir bien es algo muy peculiar de los sagitarianos, por eso no deberás descuidarte; date tiempo para apapacharte. Todo comienza en la mente; recuerda que el soltar las cargas de otros también te ayudará a tener mejor salud. Los enojos podrían afectar tu hígado y páncreas, por eso pon la solución y no te enganches con personas que nunca cambiarán, por más que les des o les digas. Cada uno deberá solucionar sus propias historias. Motívate al ejercicio, no decaigas y quita la flojera primero de tu mente y después la física. También deberás acudir continuamente al médico para checarte los niveles que guarda tu sangre y no llevarte sorpresas.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 2, 12, 22 y 44