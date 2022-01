Horóscopos 2022: PISCIS... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Que siempre haya una vela o veladora en tu hogar para iluminar tu camino.

Los piscianos están siempre en constante movimiento y van contra la corriente; su necedad los hace tener muchos contratiempos, además de ser sumamente sensibles y empáticos a las necesidades emocionales de los demás. Por ello, aprenden a ser ellos mismos mientras ayudan a los demás; siempre están preocupados por la vida de los demás, tan es así que se olvidan de ellos mismos y eso es grave, porque hay veces que pierden lo más por lo menos. En la primera mitad del año habrá nuevas oportunidades para crecer y dejar atrás todo eso que no te ha ayudado a avanzar. Lo mejor es tomar al toro por los cuernos, sincerarte contigo mismo y darte cuenta de que lo que has venido haciendo no ha funcionado como tú lo esperabas. Ahora las nuevos caminos que el destino te pondrá serán más claros y favorables, brillarás como nunca y te voltearán a ver aquellos que alguna vez te dieron la espalda. El reconocimiento será fundamental, así que prepárate para obtener todo aquello que te fue negado durante mucho tiempo. En la segunda parte del año tendrás que romper los miedos y aquellas cadenas que te volverán a atar si lo permites. Deberás hacer un viaje hacia el interior de tu alma y ya no permitir tanto abuso de aquellos que se acercan sólo por interés. Las buenas estrategias te ayudarán a salir a flote y no perder tiempo ni dinero.

TRABAJO / DINERO

De enero a junio deberás evitar tomar medidas agresivas en cualquier situación que pueda surgir; descubrirás otra forma de conseguir lo que quieres en temas laborales. Tus acciones deben ser buenas y transparentes para que tengas buenos resultados y no te eches karmas que no necesitas. No pierdas de vista la amabilidad con tus compañeros de trabajo o tus empleados, cualquiera que sea el caso. No dejes de perseguir tus objetivos, que podrás alcanzar buenas cosas y muy convenientes.

La economía podría ser un dolor de cabeza en el complemento del 2022, así que prevente desde antes, no hagas gastos innecesarios y ahorra lo más que puedas para que no sientas tan pesada esta racha que podría prolongarse hasta el 2023.

Aprende a manejar los conflictos referentes a temas de inversiones y la compra de inmuebles; por eso es muy importante revisar cualquier contrato antes de firmarlo. El dinero estará en un sube y baja constante, como la montaña rusa; por eso debes ser muy consciente de tus gastos y planearlos con anticipación. Evita prestar dinero, así sea a familiares y amigos, ya que no te lo van a devolver.

AMOR / AMISTADES

En el arranque del año busca el apoyo de tu familia, ella será la única que podría apoyarte en cualquier tema por muy difícil que sea. El poder de la familia radica en tener una buena comunicación, es lo único que los salvará. El amor fluirá muy bien en los primeros seis meses del año; podrás cerrar viejas historias y de ahí tienes que agarrarte para no cometer los mismos errores del pasado con temas de deudas del corazón. Poner límites, empezando con la familia, será muy importante; no debes dejar que se entrometan en tu vida, sólo escucha los consejos de los demás y recuerda: la última palabra la tienes tú.

De julio a septiembre el amor dará mucha lata en lo que se refiere a temas de pareja; tendrán que ponerse de acuerdo en hacia dónde van. Si alguno no está dispuesto o convencido, esa relación podría llegar a su final en poco tiempo. Lo más importante es retomar el amor, que es lo único que los podrá salvar.

No rompas las reglas y no te comprometas; si no estás dispuesto a tener esa relación, déjalo (a) ir, pero no le hagas perder el tiempo. Tus amistades te darán grandes y buenas sorpresas, así que espéralas con mucha fe por ahí de diciembre.

SALUD / BIENESTAR

Aguarda la llegada de un bebé, no necesariamente tuyo, tal vez de alguien importante alrededor de tu vida. Deberás poner toda tu atención en temas relacionados con el sube y baja de la presión arterial; es importante que vayas al médico o especialista para que no se vaya a crear algo más severo en tu cuerpo y después sea difícil lidiar con ese tipo de enfermedades.

Fortalecer constantemente tu cuerpo es la fórmula para no caer en enfermedades que después ya no tendrán cura. Por lo pronto, busca la manera de hacer ejercicio con sus debidas precauciones; los deportes extremos no siempre resultan como tú quieres, así que mucha precaución con esos temas. Los huesos podrían darte lata, al igual que los músculos; no está de más darte una checadita pronto.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 3, 13, 23 y 33