Horóscopos 2022: LIBRA... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Llena de flores tu hogar o lugar de trabajo; eso te traerá paz y poder de concentración.

Libra es un signo que maneja la justicia en sus relaciones y trabaja por la justicia; son diplomáticos, pero también pueden convertirse en personas agresivas, por eso, parte de su trabajo en la tierra es mantenerse en constante equilibrio. La indecisión es su peor enemiga y siempre se la viven pensado si lo que van a hacer es lo correcto o no; no es que sea falta de carácter lo que los lleve a vivir en una constante incertidumbre, más bien, que de repente les gusta quedar bien con todos y eso los lleva a olvidarse de sí mismos.

Este año tendrás que buscar la última pieza del rompecabezas, esa situación que llevas tiempo de no poder resolver; los próximos 12 meses te darás a la tarea de hacerlo, porque el tiempo se acaba. Seguramente emigrarás, ya sea de cuidad o de hogar, y eso te dará la oportunidad de encontrar lo que venías buscando. En cuanto a la paciencia, seguirás trabajándola hasta que aprendas a tenerla. Nacimientos importantes para este año nuevo, se vislumbra embarazo en tu vida. Valor es la palabra clave para que este 2022 alcances algunas de las metas más importantes de tu vida.

TRABAJO / DINERO

Las cuestiones laborales en el primer semestre del año podrían dar un vuelco en tu vida que te llevará a la necesidad de buscar nuevos caminos y tal vez en otro lugar. Será un arranque de año pesado, sobre todo en las cuestiones económicas; lo más recomendable es que trates de gastar sólo lo necesario, hasta que todo se termine de alinear. Tu deber será hacerlo con responsabilidad; cubrir tus deudas será también un desafío, pero lo podrás hacer sin dificultad, ya lo verás. En la segunda mitad del año las situaciones de trabajo o negocio comenzarán a tener sentido; sólo cuida mucho aquellas relaciones importantes que podrán ayudarte a abrir las puertas que estás buscando. Por eso es importante no terminar mal con las personas, porque uno nunca sabe lo que los demás puedan hacer por ti. En cuestiones de dinero, las cosas marcharán de diferente manera; habrá mejoría y ya no habrá tanta presión. Serán meses donde los imprevistos económicos no pararán, pero no te preocupes, tendrás con qué resolverlos.

AMOR / AMISTADES

Arrancando el primer semestre del año habrá sorpresas en el amor de pareja; los tiempos de soltería acabarán y verás que valió la pena haber esperado tanto y haber pasado por tragos tan amargos con tu expareja. El universo te pondrá a la persona que por derecho divino te corresponde, y vivirás una nueva aventura llena de amor. Y para aquellos que ya se encuentran acompañados, tendrán que trabajar mucho en mantener la llama viva del amor, que poco a poco se ha apagado; una segunda oportunidad les vendrá muy bien a ambos, no la desaprovechen. Ten cuidado con tus viejas amistades desde julio a diciembre; podrían surgir algunas dificultades y malos entendidos, y si no se solucionan a tiempo, podría ser demasiado tarde para salvar la relación. Pon atención con ese tema. Llegarán nuevas oportunidades de mejorar tus relaciones familiares; recuerda que no se debe guardar rencor por nadie. Lo mejor será que busques la oportunidad de arreglar esas viejas rencillas que no te han llevado a ningún lado. Cierra los capítulos inconclusos de relaciones que no te ofrecen nada bueno.

SALUD / BIENESTAR

Cuando los libranos se sienten desolados o abandonados tienden a comer en exceso; de hecho, es lo primero que comienzan a hacer cuando eso ocurre. Cuando la infelicidad los alcanza, comienzan a abusar de los excesos, tales como vicios y comida. Este 2022 debes poner mucha atención en cómo solucionar los temas emocionales antes de que empieces a caer en los excesos; no te olvides de la buena alimentación balanceada, especialmente en proteína. Recuerda: lo que hace más daño es lo que entra por la boca. No corras riesgos. Estar consciente de tus debilidades ayudará a no caer en esos malos hábitos que sólo te hacen daño. Deberás poner mucha atención en los riñones, así como en el consumo de alimentos con exceso de sodio. No arriesgues tu vida practicando deportes extremos, y menos si no tienes la experiencia sobre ellos. Dedícate mejor a hacer ejercicios moderados y correspondientes a tu edad.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 7, 11, 23 y 59