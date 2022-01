Horóscopos 2022: LEO... ¿Qué te depara en salud, dinero y amor?

TIP: Encender una vela dorada todos los lunes te ayudará a atraer la riqueza a tu vida.

Los leones son ardientes como el sol, por eso los representa el fuego. Saben ganarse el respeto de los demás, aunque sus tácticas siempre son intimidarlos y someterlos, como el rey de la selva que es. Son creativos cuando se lo proponen y eso les da la oportunidad de ser grandes líderes y recibir la atención de todos los demás. Asimismo, no lo piensan dos veces antes de disputarse el liderazgo por algo, y si no lo logran, prefieren marcharse de manera pacífica. Para ellos es impensable no estar por encima de todo y de los demás. Inspiran respeto y lealtad, especialmente en tareas de grupo. Enseñan a los demás a vivir intensamente y romper con cadenas y ataduras; son fanáticos de la libertad absoluta. Sus rugidos serán siempre un llamado de advertencia antes de atacar; más vale que aquellos que se atrevan a desafiarlos lo piensen dos veces.

Este 2022 brillarás más que nunca, porque por fin te podrás liberar de ataduras de años atrás y romperás esas cadenas que te ataban como a un león de circo. Tu valentía por los desafíos de este año nuevo te llevará a salir adelante y conquistar esas nuevas tierras. Recuerda que para que todo funcione correctamente debes dejar que madure y llegue a su mejor punto. Por eso el primer semestre del año estará lleno de pruebas que pensabas que ya habías superado, al igual que historias, pero la realidad será otra. Mantener tu carácter controlado te llevará a ese equilibrio necesario para lograr las metas que te propongas.

TRABAJO / DINERO

En el primer semestre del año deberás dedicarte a pagar todas las deudas obtenidas en años pasados, así estarás más libre para lograr esos viajes que llevas en mente, al igual que un cambio de auto o de casa. No será conveniente cambiar de trabajo por lo pronto, espera a que se acomode el mundo, ya que habrá sacudidas fuertes; lo mejor es tener calma, agradecer por lo que tienes y seguir sin detenerte. No te involucres en situaciones con empleados o compañeros de trabajo, que aunque trates de defenderlos, no podrás salvarlos. Tu postura durante este año será de responsabilizarte de tus actos. En el segundo semestre ya podrás respirar mejor económicamente, y llevar a cabo los planes de compra o venta de inmuebles o propiedades. Los temas de herencias o dinero extra que no esperas podrían llegar a tocar tu puerta, y te harán vivir momentos plenos de goce. Recuerda no desperdiciar las oportunidades que aparecerán después de tu cumpleaños; no volverán a repetirse. No se te ocurra desafiar a tus jefes o superiores, que eso te meterá en problemas que después traerán consecuencias y podrías hasta perder lo que llevas ganado. Paciencia.

AMOR / AMISTADES

El sol brillará para ti como buen regente que es tuyo, y te alumbrará en el tema correspondiente al amor de pareja. Si estás soltero, te llegará alguien que ya conoces, pero que nunca imaginaste que se podría convertir en una buena relación amorosa. Te vas a sorprender gratamente de ello. Nacimientos y la llegada de la cigüeña a tu hogar traerán torta bajo el brazo. Será un semestre lleno de muchas emociones, vívelo intensamente sin perder el rumbo fijo de tus planes. En el segundo semestre las traiciones de amigos o algunos malentendidos en familia podrían generar enojo y decepción, llevándote a perder el control y lastimar con fuerza tus sentimientos.

Lo mejor será tomar las cosas de quien vienen, y de la misma manera fluir sin engancharte en temas de chismes y habladas negativas de los demás. Si estás viviendo la otra cara de la moneda en tu relación de pareja, donde se ha perdido hasta el respeto, lo mejor será separarse, alejarse y pensar con cabeza fría su destino, ya que aún están a tiempo de hacerlo sin salir tan lastimados. Usa la cabeza y no las vísceras para resolver temas relacionados con el amor.

SALUD / BIENESTAR

El exceso de trabajo que desplegaste en los últimos 12 meses terminará agotándote y dejándote sin fuerza para seguir luchando día a día; lo mejor es poner en una balanza las prioridades y atención a las señales del cuerpo, especialmente en las rodillas, espalda y corazón. Evítate un susto. También debes fijarte en todo aquello que llegue a afectar tus sentimientos, ya que podría empezar a afectarte en temas cardiacos que después será muy difícil controlar. No te arriesgues, vitamínate correctamente, y no sólo eso, acude a tus chequeos médicos y deja a un lado esos remedios caseros, que no te ayudarán a sanar como debe ser.

Los entrenamientos en el gimnasio te ayudarán a despejar tu mente de malos pensamientos; también las clases de baile o acudir a lugares donde se practiquen los bailes de pareja son altamente recomendables. Hasta podrías conocer ahí a nuevas personas, si eso es lo que deseas. Quién quita y en una de esas encuentras al amor de tu vida. Corre el riesgo, valdrá la pena. Las artes marciales serán la manera de canalizar la energía de sobra que acumularás para los primeros días de 2022.

NÚMEROS DE LA SUERTE: 3, 9, 18 y 22